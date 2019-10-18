"Россети Ленэнерго" запустила в Ленобласти подстанцию для газопровода "Северный поток - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Ленэнерго" ввела в эксплуатацию в Ленинградской области подстанцию напряжением 110 кВ для технологического присоединения компрессорной станции "Славянская", которая будет обеспечивать работу газопровода "Северный поток - 2".

"Менее одного года ушло на строительство подстанции "Куземкино" для технологического присоединения компрессорной станции "Славянская". Объект полностью соответствует концепции "Цифровая трансформация 2030", - сказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию подстанции.

Подстанция "Куземкино", расположенная в Кингисеппском районе, оснащена системами удаленного контроля и управления оборудованием, а также дистанционного сбора и передачи информации о параметрах работы сети. "Сумма инвестиций в реализацию проекта составила около 350 млн рублей", - уточнил гендиректор распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" Андрей Рюмин.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, потенциал мощностей подстанции позволит обеспечить электроснабжением не только компрессорную станцию "Славянская", но и социальные объекты Усть-Лужского сельского поселения. В рамках проекта построено более 1,5 км воздушных линий 110 кВ "Нарвская ГЭС - Усть-Луга" и "Кингисеппская - Порт".