В Орловской области открылся завод по производству сыров

ТАСС, 18 октября. Завод "Орел" по производству сыров и цельномолочной продукции (входит в ГК "Сыробогатов") в пятницу открылся на базе старого предприятия в Орловской области. В модернизацию комплекса вложили 1,5 млрд рублей, сообщил на открытии губернатор Андрей Клычков.

"Объем инвестиций группы компаний "Сыробогатов" в модернизацию производства составил более 1,5 млрд рублей, установлено современное оборудование. На первом этапе планируется переработка до 350 тонн молока в сутки, второй этап значительно увеличит производственную мощность и расширит ассортимент выпускаемой продукции", - сказал Клычков.

По его словам, на предприятии будет создано около 250 высокооплачиваемых рабочих мест.

В пресс-службе правительства Орловской области добавили, что старое здание молочного комбината было реконструировано под современное предприятие.

"Выпускаемая продукция: полутвердый сыр, масло, сгущенная сыворотка. На втором этапе ожидается увеличение производственных мощностей по переработке молока до 500 тонн молока в сутки. Планируется выпускать сыр, масло, сухую сыворотку, рассольные и творожные сыры", - говорится в сообщении пресс-службы.