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В России подготовят новый план борьбы с незаконным оборотом древесины до конца года

Действующая модель регулирования несовершенна, отметили в пресс-службе зампреда правительства РФ Алексея Гордеева

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новый план борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины в России будет разработан до конца года, так как существующая система решения этой проблемы неэффективна, сообщила в пятницу пресс-служба зампреда правительства РФ Алексея Гордеева.

"Действующая модель регулирования очевидно несовершенна и мотивирует недобросовестных предпринимателей объединяться в преступные сообщества с целью получения сверхдоходов. Такая преступная деятельность должна быть пресечена, а система администрирования упорядочена", - приводятся в сообщении слова Гордеева на заседании профильной рабочей группы.

Отмечается, что план мероприятий по решению проблем в сфере борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины будет актуализирован и утвержден в новой редакции до конца года.

Вице-премьер поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения экспортных таможенных пошлин в отношении грубо обработанной или необработанной древесины. Конкретные предложения ведомства обязаны представить для рассмотрения на совещании в правительстве РФ.

Основной проблемой учета экспорта необработанных и первично обработанных лесоматериалов является разница в таможенных пошлинах на разные товарные позиции лесоматериалов. К примеру, необработанная или грубо обработанная древесина, которая практически не отличается от "кругляка", не облагается таможенной пошлиной, что влечет злоумышленное "перетекание" лесоматериалов из одной позиции в другую.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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