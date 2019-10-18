Мантуров отнес Псковскую область к регионам с наименьшей инвестиционной активностью

ПСКОВ, 18 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе визита в Псковскую область отнес ее к числу регионов с наименьшей инвестиционной активностью. Об этом министр заявил в пятницу в ходе совещания в администрации региона, посвященному проекту индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, которая разрабатывалась региональными властями по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Псковская область находится в числе наименее активных регионов по показателям инвестиционной активности. За время работы Фонда развития промышленности, пять лет, одобрение получили всего две заявки по предприятиям региона. И ни одна из них пока, к сожалению, не профинансирована", - сказал Мантуров.

Он также призвал администрацию региона снизить нагрузку на бизнес и свести к минимуму проверки предпринимателей, проводимые надзорными ведомствами. "В силах региона снизить нагрузку на бизнес за счет грамотной политики в части стоимости земли, тарифов на подключение к энергосистемам, тепло и водоснабжения. Также нужно минимизировать избыточные проверки бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов. Такие шаги обеспечат приток инвестиций в объекты торговли и оптимизируют издержки ведения предпринимательской деятельности", - добавил министр.

Региону нужно уходить от экспорта металлолома

Мантуров рекомендовал властям Псковской области вместо экспорта металлолома поставлять на внешние рынки продукцию предприятий регионального электротехнического кластера и особой экономической зоны "Моглино".

"По развитию экспортного потенциала. С учетом того, что Псковская область сегодня почти на 50% поставляет металлолом, это не самый высокотехнологичный и высокомаржинальный продукт с добавленной стоимостью. Постепенно от этого нужно уходить в сторону высокой добавленной стоимости по той продукции, которая сегодня производится предприятиями Псковской области. Это касается и электротехнического кластера, и предприятий, которые уже открывают свое производство в особой экономической зоне ["Моглино"]", - сказал министр.

По мнению Мантурова, экспортный потенциал Псковской области недооценен. Министр также добавил, что увеличить экспорт высокотехнологичной продукции регион может "за счет включения в периметр национального проекта через комплексные программы конкурентоспособности".

"Кстати, пять компаний из Псковской области подали заявки [на участие в федеральных программах], они рассмотрены, будут поддержаны. За счет этого будет возможность компенсировать их процентные ставки по кредитам. А если предприятие обеспечивает поставку экспортной продукции, это и компенсация частичных затрат по логистике. С учетом близости границ Эстонии, Латвии, Белоруссии, это будет обеспечивать конкурентоспособность нашей продукции на западных рынках и рынках дальнего зарубежья", - добавил Мантуров.

Средства на обновление парка "Псковпассажиравтотранса"

Мантуров также сообщил, что "Псковпассажиравтотранс", крупнейшее автопредприятие Псковской области нуждается в 2,5 млрд рублей на обновление подвижного состава.

Для Псковской области тема обновления автобусного парка госпредприятия крайне актуальна. В январе 2019 года представители регионального госкомитета по транспорту сообщили о том, что более трети подвижного состава "Псковпассажиравтотранса" имеет предельный износ. В его головном подразделении около 40% автобусов имеют срок эксплуатации более 12 лет и нуждаются в обновлении. В сентябре власти региона объявили, что намерены обновить парк крупнейшего автопредприятия региона "Псковпассажиравтотранс" и приобрести почти 300 автобусов за счет индивидуальной программы социально-экономического развития области.

"Сегодня начали рабочий день с посещения автопредприятия, которое обеспечивает транспортные перевозки. Определились, что требуется срочно обновление парка автомобилей, причем преимущественно используя механизмы, которые у нас есть в части лизинга техники на газомоторном топливе. И за счет дополнительных источников, которые будут предоставлены регионам, в частности Псковской области, по решению председателя правительства РФ в объеме на всю программу мероприятий около 10 млрд рублей. На общественный транспорт, мы посчитали, потребуется около 2,5 млрд рублей", - сказал Мантуров.

Проект индивидуальной программы социально-экономического развития псковские власти сформировали по четырем основным направлениям, среди которых "Экономика", "Социальная сфера", "Среда для жизни" и "Экология". Как ранее пояснила вице-губернатор Нинель Салагаева, общий объем финансирования этих направлений оценивается региональными властями почти в 280 млрд рублей, причем самое "дорогостоящее" направление - экономическое, затраты на которое оценены в 200 млрд рублей.

Среди мероприятий индивидуальной программы: ремонт и реконструкция объектов здравоохранения, строительство и реконструкция сельских домов культуры, развитие островных территорий Псково-Чудского озера, строительство речного порта в Пскове и причала на Талабских островах, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство и реконструкция коммунальных сетей. С июля 2019 года социально-экономическое развитие региона курируют Минпромторг России и лично Денис Мантуров.

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