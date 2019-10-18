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Минэнерго рассчитывает провести испытания на Сакской ТЭЦ в Крыму до середины ноября

ТЭЦ должны были подключить к сетям региона до лета этого года

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Аттестационные испытания на Сакской ТЭЦ пройдут в конце октября-начале ноября 2019 года, сообщил журналистам в пятницу замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

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Ранее сообщалось, что построенная Сакская ТЭЦ, которую должны были подключить к сетям Крыма до лета 2019 года, до сих пор не получала разрешительных документов на ввод в эксплуатацию.

"В принципе есть решение, есть понимание, что мы буквально вот конец октября - средина ноября выйдем уже на аттестационные испытания этой станции с последующим вводом в эксплуатацию", - сказал Черезов.

По его словам, отставания были связаны с разными причинами. "Были субъективные и объективные вещи, которые связаны в том числе с поломкой оборудования, которое было поставлено, были проведены ремонты заводами-изготовителями", - отметил он.

Первая очередь новой Сакской ТЭЦ мощностью 90 МВт начала поставлять электроэнергию в октябре 2018 года. После строительства второй очереди электростанция должна была выйти на мощность 120 МВт.

Новая ТЭЦ в Саках является первым в России объектом генерации, возведенным с использованием оборудования только отечественного производства. После завершения строительных работ на Сакской ТЭЦ планируется увеличить мощности действующей Симферопольской ТЭЦ.

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