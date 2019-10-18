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Решение о создании ледокола "Обь-2" будет принято весной 2020 года

Ранее "Росатомфлот" получил первый неатомный ледокол "Обь"

ВЫБОРГ /ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 18 октября. /ТАСС/. Решение о строительстве второго неатомного ледокола корпорации "Росатомфлот" под условным названием "Обь-2", будет принято в апреле - мае 2020 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор "Росатомфлота" Мустафа Кашка.

"Мы ждем результатов работы первого ледокола. Мы всегда относимся очень аккуратно. С одной стороны, мы на этом судне продвинулись вперед с точки зрения технологий, с другой стороны - мы должны получить результаты, и после этого в апреле - мае примем решение о следующем шаге", - сказал он.

В пятницу "Выборгский судостроительный завод" передал "Росатомфлоту" первый неатомный ледокол "Обь". Генеральный директор завода Александр Соловьев отметил, что предприятие готово и дальше создавать корабли подобного класса. "Очень рассчитываем и на получение ледокола под условным наименованием "Обь-2" <...> Мы надеемся и рассчитываем, и будем участвовать в конкурсе, который будет проводиться по выбору верфи-строителя", - сказал он журналистам.

Закладка ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124 (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся в июне 2018 года. Судно имеет длину 89,2 м, ширину - 21,9 м, осадку - 7,5 м. Мощность судна - 12 МВт, что должно позволить эффективно работать во льду толщиной 1,5 м на скорости два узла и развивать скорость четыре узла в битом льду толщиной до 5 м.

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