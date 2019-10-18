На Украине с ноября на 19,6% подорожает газ для промышленных потребителей

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Цена на природный газ для промышленных потребителей на Украине вырастет на 18,4-19,6% в ноябре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5,9 - 6,5 тыс. гривен ($233-260 - прим. ТАСС) за 1 тыс. куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами. По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такое изменение обусловлено "ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ".

Ранее директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович заявил, что цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной. Это будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд (МВФ) в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

Новая программа финансовой помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Сейчас идут переговоры о выделении дальнейшего финансирования. Среди ключевых условий, предъявляемых МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня.