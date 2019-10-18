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Минтранс не видит предпосылок для приватизации "Аэрофлота"

Нет "ни структурных, ни конъюнктурных предпосылок для продажи", отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ не видит предпосылок для снижения доли государства в "Аэрофлоте", так как приватизация не сможет улучшить структуру частного инвестиционного капитала, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В настоящий момент нет ни структурных, ни конъюнктурных предпосылок для продажи. Улучшить структуру частного инвестиционного капитала такая сделка не поможет. Но может привести к потере контроля государства над структурой, которая осуществляет в составе группы "Аэрофлот" более 40% пассажирских перевозок в стране. И планирует дальше наращивать их", - подчеркнули в Минтрансе.

Государство в лице Росимущества владеет контрольным пакетом акций "Аэрофлота" (51,2%). Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 35,7%.

Правительство уже включало "Аэрофлот" в план приватизации на 2014-2016 годы, однако потом от этих планов отказались.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в новый план приватизации на 2020-2022 годы не планируется включать РЖД, "Аэрофлот" и Первый канал.

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