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Умер гендиректор компании Oracle Марк Херд

Ему было 62 года, отмечает The Wall Street Journal 
Марк Херд EPA/MONICA DAVEY
Описание
Марк Херд
© EPA/MONICA DAVEY

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Один из двух генеральных директоров американской компании Oracle  Марк Херд умер, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные самой компании.

Газета напоминает, что 62-летний Херд в прошлом месяце брал отпуск за свой счет по состоянию здоровья.

Основанная Ларри Эллисоном в 1977 году, американская Oracle Corporation является разработчиком программного обеспечения для организаций и поставщиком серверного оборудования. Осенью 2014 года совет директоров Oracle избрал двух гендиректоров компании - ими стали Сара Кац и Марк Херд. Кац отвечает за производственную, финансовую и юридическую части, а Херд отвечал за продажи, сервисы и бизнес-подразделения.

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