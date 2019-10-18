Умер гендиректор компании Oracle Марк Херд

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Один из двух генеральных директоров американской компании Oracle Марк Херд умер, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные самой компании.

Газета напоминает, что 62-летний Херд в прошлом месяце брал отпуск за свой счет по состоянию здоровья.

Основанная Ларри Эллисоном в 1977 году, американская Oracle Corporation является разработчиком программного обеспечения для организаций и поставщиком серверного оборудования. Осенью 2014 года совет директоров Oracle избрал двух гендиректоров компании - ими стали Сара Кац и Марк Херд. Кац отвечает за производственную, финансовую и юридическую части, а Херд отвечал за продажи, сервисы и бизнес-подразделения.