Количество камер фиксации нарушений на дорогах "Росавтодора" в декабре увеличится вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. С 1 декабря 2019 года количество работающих камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах в зоне ответственности ФДА "Росавтодор" приблизится к 1 тыс., сообщил на круглом столе в ходе выставки "Дорога-2019" заместитель начальника управления строительства и эксплуатации ФДА "Росавтодор" Антон Козлов.

"В настоящее время на нашей сети [автомобильных дорог] установлено 1130 камер. Из них администрируются [штрафы с них приходят автовладельцам] 496, еще в отношении 468 камер идут пусконаладочные работы, заключаются соглашения об информационном взаимодействии, их администрирование планируется начать с 1 декабря этого года", - сообщил Козлов.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) управляет государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог.

В ведении "Росавтодора" находится большая часть дорог общего пользования федерального значения протяженностью более 53 тыс. километров. В оперативном управлении "Росавтодора" также находятся 6927 мостов и путепроводов, а также 60 автодорожных тоннелей.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.