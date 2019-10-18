Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество камер фиксации нарушений на дорогах "Росавтодора" в декабре увеличится вдвое

В отношении 468 камер идут пусконаладочные работы, отметил заместитель начальника управления строительства и эксплуатации ФДА "Росавтодор" Антон Козлов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. С 1 декабря 2019 года количество работающих камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах в зоне ответственности ФДА "Росавтодор" приблизится к 1 тыс., сообщил на круглом столе в ходе выставки "Дорога-2019" заместитель начальника управления строительства и эксплуатации ФДА "Росавтодор" Антон Козлов.

"В настоящее время на нашей сети [автомобильных дорог] установлено 1130 камер. Из них администрируются [штрафы с них приходят автовладельцам] 496, еще в отношении 468 камер идут пусконаладочные работы, заключаются соглашения об информационном взаимодействии, их администрирование планируется начать с 1 декабря этого года", - сообщил Козлов.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) управляет государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог.

В ведении "Росавтодора" находится большая часть дорог общего пользования федерального значения протяженностью более 53 тыс. километров. В оперативном управлении "Росавтодора" также находятся 6927 мостов и путепроводов, а также 60 автодорожных тоннелей.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
США намерены свернуть производство комплектующих к F-35 в Турции в марте 2020 года
Замминистра обороны США Эллен Лорд уточнила, что речи о возвращении Анкары в программу F-35 не идет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС