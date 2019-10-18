Кабмин РФ считает странными заявления Лукашенко о мерах в отношении белорусских продуктов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В правительстве РФ считают странными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о неких "сдерживающих мерах" по отношению к белорусским продуктам питания со стороны России, заявил источник в кабмине.

"Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза", - сказал источник. По его словам, это касается таких товарных групп, как алкоголь, табак, сельскохозяйственная техника.

Он отметил, что со стороны Белоруссии заблокировано утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках реализации инвестиционных проектов. "Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров. Кроме того, в Белоруссии существуют и административные ограничения для товаров из ЕАЭС. Эти товары не допускают к госзакупкам", - подчеркнул источник.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что в ЕАЭС пока не удалось преодолеть многие барьеры на пути торгового и экономического сотрудничества. По его словам, со стороны России "стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания". "Ведь союз формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз", - сказал президент Белоруссии, отметив, что называет виновных "в открытую, без дипломатических формулировок".