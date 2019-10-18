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Минпромторг выступает за поэтапное сокращение использования пластика в упаковке

При этом ведомство считает запрет пластиковых пакетов дополнительным экономическим ограничением для участников рынка, заявил замминистра Виктор Евтухов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ в целом поддерживает идею поэтапного сокращения использования пластика в упаковке, однако призывает с осторожностью подходить к возможности запрета пластиковых пакетов, сообщил ТАСС статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Минпромторг России поддерживает идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки, например, композитная упаковка", - сказал Евтухов.

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"В то же время мы считаем запрет пластиковых пакетов дополнительным экономическим ограничением для участников рынка. Поэтому призываем подходить к вопросу запрета использования пластиковых пакетов в качестве упаковки с осторожностью, и действовать в данном вопросе согласно техническим регламентам Таможенного союза",- отметил Евтухов.

По его словам, сокращение потребления трудноперерабатываемых пластиков в России позволит увеличить емкость внутреннего рынка бумажной упаковки, и производственные мощности готовы к этому росту. "В настоящий момент производство тары и упаковки из бумаги осуществляется такими крупными компаниями, как: Сегежский ЦБК, ЗАО "НП НЧ КБК им. С.П.Титова", группа предприятий "Готэк", непрерывно модернизирующими свое производство и выпускающими все новые виды упаковки из бумаги и картона", - уточнил замминистра.

Евтухов также подчеркнул, что переработка многослойной и композитной тары и упаковки в России является дорогостоящей и пока еще экономически низкорентабельной. "Вместе с тем на ряд вторичных пластиков, например, из ПЭТ-бутылок (полиэтилентерафтолат) имеется высокий платежеспособный спрос, что стимулирует выборку именно этих пластиков из ТКО", - добавил он.

Евтухов отметил, что утилизация отходов является первоочередным приоритетом государственной политики, при этом особую роль приобретают вопросы производства биоразлагаемой упаковки и организация экономики замкнутого цикла.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что предлагает изменить законодательство, проработав вопросы поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, а также их многократное использование.

В пятницу газета "Известия" сообщила, что законопроект предполагает в дальнейшем запрет на производство пакетов, однако Роспотребнадзор эту информацию опроверг.

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