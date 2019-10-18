Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Сложные экономические условия заставляют предпринимателей уходить от уплаты налогов, сегодня в стране в теневом бизнесе работает более 20 млн человек, сообщил в пятницу журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

"Сегодня фискальная налоговая нагрузка большая, по-прежнему высока стоимость вердиктов, растут тарифы. Мы видим двухзначный рост тарифов в большинстве регионов, и все это приводит к тому, что все меньше и меньше бизнеса (работает) эффективно, все больше и больше вынуждено уходить в тень или платить зарплаты "вчерную". Мы видим рост зарплат в "конвертах", уже 20 млн достигло количество людей, которые заявили, что часть своей работы делают в тени", - сказал он в рамках рабочей поездки в Краснодарский край.

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.

"Мы проводим социологические исследования, и 68% предпринимателей заявили, что они еще в стадии кризиса, не вышли из кризиса. Поэтому не только уголовная и административная, самая большая проблема для бизнеса - это экономическая проблема", - добавил бизнес-омбудсмен.