"Ростелеком" может передать частоты для 5G в приоритетном диапазоне в СП с "Мегафоном"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" может передать права на имеющиеся частоты в приоритетном для 5G диапазоне 3,4-3,8 ГГц в совместное предприятие с "Мегафоном" по развитию сетей связи пятого поколения. Об этом журналистам сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"И мы, и "Мегафон" проводим операции, связанные с потенциальной возможностью внесения прав на использование этих частот. Может, даже больше на нашей стороне, потому что у нас есть компании, которые работают по технологии WiMax (работает в диапазоне 2-6 ГГц - прим. ТАСС), у них довольно много клиентов. Поэтому у нас есть трек, связанный с тем, как в случае необходимости этих клиентов обслуживать по-другому, куда их перевести для того, чтобы права на частоты передать. Поэтому мы в соответствии с нашим планом к определенному моменту будем готовы это сделать", - сказал Осеевский.

5G и единый инфраструктурный оператор

3,4-3,8 ГГц является приоритетным диапазоном для развития 5G, однако в России он практически полностью занят силовыми ведомствами и спецсвязью.

Весной этого года замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что необходимые частоты нашлись у некоторых операторов фиксированной связи, но их перевод для развития 5G все равно необходимо согласовать с силовыми ведомствами.

В августе "Ведомости" сообщили, что президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в России. Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах. В сентябре в интервью "Ведомостям" вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что диапазон не будет массово расчищаться для гражданской отрасли. Выделение частот 3,4-3,8 ГГц возможно только временно и в отдельных крупных городах, подчеркивал Борисов.

Одним из негосударственных держателей частот в этом диапазоне является WiMAX-оператор Freshtel, который с 2015 года подконтролен "Ростелекому". Частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц также владеют компании "Неоспринт" и "Неоспринт-Спб", которые принадлежат "Мегафону".

В январе 2019 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о создании совместного предприятия для развития 5G. По замыслу компаний, СП должно стать единым инфраструктурным оператором для всех компаний, которые хотят развивать 5G.

Глава "Вымпелкома" Василь Лацанич говорил ТАСС, что не исключает участия в СП. По его словам, если заинтересованные в консорциуме операторы договорятся о формах взаимодействия, "Вымпелком" сможет присоединиться к СП.

В свою очередь президент, председатель правления МТС Алексей Корня заявлял, что в компании "пока не видят смысла" присоединяться к СП, но готовы обсуждать идею консорциума, который помог бы расчистить необходимые для 5G диапазоны частот.