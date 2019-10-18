Движение по транспортной развязке открыли на восточном обходе Саранска

ТАСС, 18 октября. Строительство транспортной развязки завершено на дороге "Восточный обход Саранска", движение по ней открыто, сообщил в пятницу глава Мордовии Владимир Волков, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню работников дорожного хозяйства.

"В этом году нам удалось завершить строительство ряда важнейших объектов дорожной инфраструктуры. Прежде всего, это Восточный обход города Саранска общей протяженностью 17,5 км. Благодаря стабильному федеральному финансированию досрочно открыто движение по транспортной развязке типа "лук" в районе тепличного комплекса", - сказал Волков.

По данным пресс-службы главы Мордовии, на завершение строительства транспортной развязки на обходе Саранска в 2019 году было предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 258,3 млн рублей.

По словам Волкова, завершен также ремонт дороги Саранск - Рузаевка, работы на которой велись последние пять лет. Продолжается строительство дороги, которая напрямую свяжет два микрорайона Саранска - Светотехстрой и Химмаш. Кроме того, по словам Волкова, ведется строительство еще одного крупного проекта - обхода города Рузаевки протяженностью около 12 км и стоимостью более 2 млрд рублей.

Волков отметил, что несмотря на активную работу по ремонту дорог в республике, большое количество дорог находится в неудовлетворительном состоянии. "Особое внимание нужно обратить на проблемные объекты, связывающие населенные пункты с социальными объектами, школами, больницами и поликлиниками. [В настоящее время] за счет субсидий из дорожного фонда отремонтированы подъезды к 12 селам, продолжается ремонт 14 км дорог в девяти районах республики. Завершена реконструкция 13,5 км трассы от Дубенок до границ Ульяновской области, ремонт 5,5 км дороги Саранск - Кочкурово и 4 км полотна в Ковылкинском районе по направлению Рузаевка - Торбеево, мы привели в порядок самый разрушенный участок дороги Темников - Барашево - Теньгушево (протяженностью 4 км)", - отметил Волков.

Аварийные мосты

Серьезной проблемой для Мордовии, по словам Волкова, остается состояние мостов. "В Мордовии 45 объектов (или 13% всех мостов) находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Состояние еще половины сооружений неудовлетворительное. Поэтому нужно оперативно готовить проектно-сметную документацию на ремонт этих объектов, чтобы на следующий год по максимуму включить их в федеральную программу", - сказал Волков.

Он рассказал, что в Саранске признаны аварийными и закрыты мосты на Северо-Восточном шоссе, горожанам приходится добираться из одного района города в другой по объездной дороге. "Благодаря большой работе в федеральных министерствах и ведомствах нам удалось решить вопрос с финансированием этих объектов. И сейчас нужно увеличить темпы строительных работ, сделать все возможное, чтобы Северо-Восточное шоссе было открыто в ближайшее время", - отметил глава Мордовии.

О реализации БКАД

Всего в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году в Мордовии планируют отремонтировать 68 участков дорог протяженностью 145 км. Как рассказал ТАСС первый заместитель председателя правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктор Цыганов, в настоящее время общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог составляет 88,5 км (60%), также завершены работы по двум участкам, ранее являющимся местами концентрации ДТП. По словам Цыганова, практически все незавершенные объекты имеют высокую степень готовности к сдаче, ведутся работы по обустройству участков автодорог, большинство из этих объектов будут сданы в эксплуатацию в течение этого месяца и лишь сдача нескольких запланирована на ноябрь текущего года.

По данным пресс-службы главы Мордовии, на строительство и ремонт дорог по нацпроекту в течение пяти лет в Мордовии будет направлено более 17,5 млрд рублей, предстоит отремонтировать 1100 км дорог и почти вдвое увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям. Также планируется в 2,5 раза снизить количество аварийно-опасных участков, уменьшить загруженность дорожной сети.