Johnson & Johnson отзывает партию детской присыпки, в которой выявили следы асбеста

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson отзывает партию из 33 тыс. бутылочек с детской присыпкой Baby Powder из-за обнаружения в одной из них незначительной доли хризотилового асбеста, обладающего канцерогенными свойствами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Johnson & Johnson.

"Johnson & Johnson из-за избытка осторожности объявила о начале добровольного отзыва в США целой партии Baby Powder в ответ на тест Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Проверка указала на присутствие на субмикропримесном уровне (не более 0,00002%) хризотилового асбеста в пробе, взятой из одной бутылочки, приобретенной у онлайн-ретейлера", - уточнила компания.

Она информировала о начале тщательной проверки этого факта и заверила в стремлении полностью сотрудничать с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Котировки акций Johnson & Johnson на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации сообщения снизились на $7,66 (5,62%), достигнув отметки $128,52. Как напоминает газета The Wall Street Journal​​​​​, в США рассматриваются десятки тысяч исковых жалоб на эту компанию из-за предполагаемых последствий применения ее детской присыпки и опиоидных препаратов.

В июле прошлого года жюри присяжных в штате Миссури присудило 22 женщинам, подавшим коллективный иск против Johnson & Johnson, $4,69 млрд в качестве компенсации. Истицы заявляли, что у них развился рак из-за использования продукции компании. После этого компания безуспешно пыталась опротестовать данный вердикт. В декабре The New York Times‎ опубликовала материал, в котором утверждалось, что в Johnson & Johnson в течение десятилетий было известно о том, что детская присыпка ее производства может вызывать рак, однако фирма пыталась скрыть эту информацию.

Основанная в 1886 году Johnson & Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот компании составил около $76 млрд.