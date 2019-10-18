Илон Маск изучит разработку краснодарского инженера, внедрившего Linux в Tesla

В ходе превью к телемосту с Маском организаторы форума на Кубани задавали вопросы присутствующих в зале участников форума. Инженер Алексей Игнатьев из Краснодара, который является владельцем автомобиля Tesla сообщил, что занимается разработками устройств на базе системы Linux.

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/ Глава SpaceX, генеральный директор американской компании Tesla Илон Маск готов рассмотреть проект краснодарского инженера, внедрившего в свой электрокар Tesla операционную систему Linux. Об этом американский миллиардер заявил в ходе прямого телемоста с участниками бизнес-форума "Дело за малым" в Краснодаре.

"Здесь есть человек, который работает с Linux, он занимается программированием. Он нам сказал, что... внедрил Linux в свою Tesla и знает, как сделать так, чтобы Linux работал в ваших Tesla. Можно... ему отправить вам письмо по электронной почте, чтобы он рассказал, что он делает?", - спросил у Илона Маска руководитель Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров.

"Да, конечно! Я думаю, что можно мои контакты дать", - ответил Илон Маск.

Как пояснил ТАСС Игнатьев, в электрокарах Tesla используется в качестве основной оперативной системы "классический Linux", однако она несовершенна, в том числе с точки зрения безопасности. "Наша операционная система быстрее, меньше, компактнее и безопаснее. Мы считаем, что наша технология важна для таких гигантов, - пояснил российский инженер. - У нас она криптозащищенная <...> Похожую схему мы можем дать Tesla, она станет более безопасной, и софт внутри нельзя будет модифицировать и что-то изменить".

Он пояснил, что разработанная его компаней система основана на операционных системах Linux, FreeBSD и Solaris. Краснодарский инженер протестировал возможность ее внедрения на электрокаре. "На моем автомобиле стандартная прошивка, мы тестировали, проверяли только. Для того, чтобы внедрить, нужно непосредственно работать с производителем, они должны передать все технологии, ключи, в этом и состоит сложность этого всего процесса", - резюмировал он.

Участие в форуме Илона Маска было главной интригой бизнес-события, которую представители оргкомитета сохраняли буквально до последнего. Несколько недель назад возле его офиса в Калифорнии кубанские бизнесмены разместили рекламный баннер с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter, подтвердил, что обратил внимание на рекламный щит. 16 октября стало известно, что Маск примет участие в форуме по видеоконференцсвязи.

Форум "Дело за малым" проходит 18-19 октября в Краснодаре. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.

В новость внесены изменения (23:49 мск) - добавлен комментарий инженера