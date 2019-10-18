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Мастера самбо и дзюдо обсудили бизнес-проекты на деловом форуме в Лимасоле

Форум предшествует показательным поединкам спортсменов-предпринимателей

ЛИМАСОЛ, 18 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Мастера самбо и дзюдо, ставшие успешными предпринимателями, обсудили серию бизнес-проектов на состоявшемся в пятницу в городе Лимасол первом Международном деловом форуме мастеров единоборств. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Форум предшествует показательным поединкам спортсменов-бизнесменов, а также чемпионату мира по самбо среди ветеранов (тех, кому более 35 лет) с участием атлетов из 25 стран, которые пройдут на Кипре в субботу. "Киприоты пока не имеют представления о самбо, потому что этот вид единоборств не развит на острове. Но теперь, когда самбо признали олимпийским видом спорта, о нем должны узнать. Но как это сделать, как привлечь к нему внимание? Поэтому мы и собрали здесь бизнес-элиту среди самбистов", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Центра делового сотрудничества мастеров единоборств, президент Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга, мастер спорта международного класса Юрий Труфанов.

Председатель Совета по туризму Лимасола Тони Антониу вместе со своими сотрудниками ознакомил борцов-предпринимателей с инвестиционной привлекательностью крупнейшего приморского города Кипра, известного огромной русскоязычной общиной численностью в 50 тыс. человек. Кроме того, были рассмотрены такие проекты, как перспективы строительства в северо-западной части Кипра парка развлечений Mythos, проведение тренировочных сборов и мастер-классов по самбо во Всероссийском детском центре "Океан" под Владивостоком, новые виды экипировки для борцов самбо и другие бизнес-предложения.

Среди участников делового форума был и известный российский политик, бывший сенатор и депутат Госдумы, президент Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ Асламбек Аслаханов. Его присутствие в Лимасоле оказалось далеко не случайным, поскольку он сам является заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо. "Я уверен, что это очень перспективный проект в развитии ветеранского спорта, и я буду помогать ребятам, чем могу - и связями, и опытом", - сказал Аслаханов корреспонденту ТАСС.

Кубок Союзного государства

В том, что мастера единоборств остаются преданными своей дружбе вне зависимости от политической конъюнктуры, а также "являются одними из самых успешных людей в бизнесе", уверен многократный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Япринцев, который ныне является вице-президентом белорусских федераций самбо и дзюдо, а также президентом ассоциации "Мы родом из самбо".

Он рассказал участникам форума об организуемом этой ассоциацией "Кубке Союзного государства по самбо", который пройдет 7 декабря в Сочи. Предстоящий турнир, в котором ожидается участие 16 лучших самбистов мира, приурочен к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Как было сказано на форуме, организаторы турнира направили приглашения посетить эти соревнования президентам обеих стран - Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияКипрРоссияПриморский край
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