Медведев рассчитывает на разрешение экономического спора вокруг хорватской Agrokor

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что экономический конфликт вокруг хорватской Agrokor будет исчерпан. Об этом он заявил в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Белград.

Премьер напомнил, что речь идет "о долге, возникшем в связи с известным делом в Хорватии, которое имеет отраженное влияние на все Балканы и, кстати сказать, на Словению". Он особо подчеркнул, что "это не политика, это экономика, к сожалению, такого рода проблемы, казусы, подчас связанные с мошенничеством или какими-то незаконными действиями, происходят в разных странах".

"В конечном счете главное - найти развязку. Как я понимаю, наши крупнейшие банки, которые пострадали в результате этих операций, сумели договориться и с хорватскими властями, и со словенскими властями. В этом смысле я надеюсь, что этот экономический конфликт будет исчерпан", - сказал Медведев.

Ретейлер Agrokor являлся крупнейшей частной компанией Хорватии. Правительство этой страны в апреле 2017 года ввело госуправление в компании из-за долгов и начало процедуру ее реструктуризации. Среди кредиторов компании Agrokor - российские банки.

Внешний долг компании перед группой кредиторов составлял более €5 млрд, из которых €1,13 млрд Agrokor задолжал Сбербанку. Российская кредитная организация пыталась этот долг взыскать. В ноябре 2017 года Agrokor оспорил долговые требования Сбербанка, исключив российскую кредитную организацию из совета кредиторов хорватского ретейлера. Но позже Сбербанк в рамках реструктуризации задолженности получил права на 40% чистых активов Fortenova Group, в которую преобразован ретейлер.

Основатель Agrokor Ивица Тодорич 21 октября 2017 года был объявлен в международный розыск прокуратурой Хорватии. Бизнесмен, являясь одним из 15 фигурантов дела об аферах в Agrokor, подозревается в хищении $180 млн. В начале ноября 2018 года он был арестован в Лондоне, отправлен в Хорватию, а затем освобожден под подписку о невыезде на время следствия.