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Россия готова построить в Сербии АЭС и участвовать в создании Центра ядерной науки

Первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько при этом отметил, что в Сербии существуют законодательные ограничения на развитие атомной энергетики

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия готова стать партнером Сербии по строительству АЭС в стране, если сербское руководство примет решение о запуске национальной атомноэнергетической программы, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько в преддверии визита в Сербию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Что касается возможности сооружения в Сербии атомной электростанции, то в этом вопросе все будет зависеть от позиции сербской стороны. В Сербии существуют законодательные ограничения на развитие атомной энергетики. Если сербское руководство в будущем примет решение о запуске национальной атомноэнергетической программы, то Россия будет готова стать партнером Сербии в этом стратегическом проекте", - сказал Приходько.

По его словам, Россия также готова участвовать в реализации проекта Центра ядерной науки, технологий и инноваций. Стороны готовят к подписанию соответствующее межправительственное соглашение, которое предусматривает конкретную последовательность шагов по запуску проекта.

"Российская сторона готова к началу реализации проекта Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). Это представляется важным с учетом реальной потребности Сербии в научно-технологической продукции центра, в первую очередь, изотопах для медицины, промышленности и сельского хозяйства. Для этого есть все предпосылки. Готовящееся к подписанию межправсоглашение предусматривает конкретную последовательность шагов по запуску этого проекта. Подготовительная работа по согласованию конфигурации и определению площадки его размещения уже началась, через несколько месяцев запланирован выход на подписание генерального контракта", - сказал Приходько.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичПриходько, Сергей ЭдуардовичРоссияСербия
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