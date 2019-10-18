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Россия может предоставить Сербии экспортный кредит на €172,5 млн

Соглашение планируется подписать в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Сербию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия может предоставить Сербии экспортный кредит на €172,5 млн. Соглашение предполагается подписать в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Сербию 19 октября. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Соглашение планируется к подписанию в ходе визита. Оно создаст условия для участия российской стороны в следующем этапе модернизации сербской железнодорожной инфраструктуры, включая сооружение современного общенационального единого диспетчерского центра", - сказал он, отвечая на вопрос о предоставлении Сербии экспортного кредита на €172,5 млн.

Ранее сообщалось, что в январе 2018 года "РЖД Интернешнл" и компания "Инфраструктура железных дорог Сербии" подписали транспортное соглашение на €230 млн, включающее электротехнические работы на участке Стара-Пазова - Нови-Сад, которые планируется закончить в конце 2021 года. Соглашение также подразумевает строительство диспетчерского центра по управлению движением поездов в республике.

"РЖД Интернешнл" ведет масштабные работы по модернизации и строительству железнодорожной инфраструктуры в Сербии с 2014 года. Компания завершила реконструкцию участка Белград - Панчево, железнодорожных объектов в рамках развития Панъевропейского транспортного Коридора X, участка Ресник - Валево линии Белград - Бар. Также осуществлена поставка дизель-поездов российского производства в Сербию.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичПриходько, Сергей ЭдуардовичРоссияСербия
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