Россия может обсудить с Сербией управление железными дорогами страны по концессии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия в будущем может обсудить с Сербией управление железными дорогами республики по концессии, первым шагом на этом пути станет создание Единого диспетчерского центра по управлению перевозками. Об этом журналистам заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Сербию.

"Проект строительства в Сербии Единого диспетчерского центра управления перевозками - это шаг вперед в деле развития экспорта высокотехнологической продукции российского производства. Предложено комплексное решение, которое базируется на значительном опыте, инновациях, технологиях, - сказал Приходько. - Создание Единого диспетчерского центра - это начальный этап для обсуждения с сербской стороной перспектив дальнейшего сотрудничества, в том числе в вопросах возможной концессии или управления отдельными процессами на железной дороге".

В январе 2018 года инжиниринговая компания "РЖД Интернешнл" и "Инфраструктура железных дорог Сербии" подписали соглашение на сумму €230 млн. Контракт включает в себя проектирование и строительство Единого диспетчерского центра по управлению движением поездов, работы и поставку материалов в рамках второго этапа реконструкции, модернизации и строительства двухпутной железной дороги для движения поездов со скоростью 200 км/ч на участке Стара Пазова - Нови Сад протяженностью 40,44 км на линии Белград - Будапешт, а также разработку проекта реконструкции и модернизации железнодорожной линии Валево - Врбница - государственная граница с Черногорией.

"РЖД Интернешнл" реализует проекты по модернизации и строительству железнодорожной инфраструктуры в Сербии с 2014 года.

Новая ж/д линия в Белграде

Российский "Трансмашхолдинг" проявляет интерес к участию в проекте по строительству железнодорожной линии, которая должна соединить Новый Белград и международный аэропорт имени Николы Теслы.

"Что касается проекта аэроэкспресса, то эксперты внимательно изучают проект строительства железнодорожной линии, которая соединила бы Новый Белград и аэропорт имени Николы Теслы. Учитывается в том числе реальная загрузка аэропорта, количество перевозимых пассажиров на ближайшую обозримую перспективу, альтернативные варианты доставки до аэропорта. Заинтересованность в расширении столичного пригородного сообщения в Сербии проявляет российская компания "Трансмашхолдинг", - сказал Приходько.

Ранее сообщалось, что принять участие в строительстве железнодорожной линии "Новый Белград - аэропорт имени Николы Теслы" могут "Российские железные дороги" .

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта.