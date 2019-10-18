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Россия обсуждает с Сербией возможность поставок SSJ-100

Первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько сообщил, что в перспективе Air Serbia может заинтересоваться и другим российским самолетом - МС-21

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" (входят в Объединенную авиастроительную корпорацию) и национальная авиакомпания Сербии Air Serbia обсуждают возможность поставок самолета Sukhoi Superjet 100 для обновления флота перевозчика. Об этом журналистам заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Сербию.

"Вопрос поставки воздушных судов российского производства в Сербию обсуждается в различных форматах. В частности, "Гражданские самолеты Сухого" ведут взаимодействие с сербским национальным авиаперевозчиком Air Serbia по вопросу обновления флота авиакомпании за счет закупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100", - сказал Приходько.

По его словам, также прорабатывается возможность размещения центра послепродажного обслуживания SSJ-100 на базе ремонтного предприятия "ЮАТ-Техника" в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде.

"В июне этого года сербское предприятие завершило сертификацию деятельности по техническому обслуживанию самолетов типа Sukhoi Superjet 100 в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности, а также обучение персонала и оснащение ангара", - отметил Приходько.

В перспективе Air Serbia может заинтересоваться и другим российским самолетом - МС-21, который сейчас находится на этапе предсертификационных испытаний, добавил он. "Что касается МС-21, то в перспективе данный тип самолетов может заинтересовать национального авиаперевозчика Air Serbia", - сказал Приходько.

Air Serbia создана на базе национального сербского авиаперевозчика Jat Airways. 49% авиакомпании принадлежит Etihad Airways. Авиакомпания эксплуатирует парк из 20 самолетов, среди которых - Airbus A319, A320 и A330, а также Boeing 737 и ATR 72.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичПриходько, Сергей ЭдуардовичРоссияСербия
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