Строительство сербского участка "Турецкого потока" проходит согласно графику

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Строительство сербского участка "Турецкого потока" идет согласно графику и по плану будет завершено к концу текущего года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Сербию.

Он также отметил, что по проекту "Турецкий поток" и связанным с ним транзитным трубопроводам в странах Юго-Восточной Европы в настоящее время реализуются мероприятия для организации поставок газа по второй ветке этого газопровода по маршруту Болгария - Сербия - Венгрия с выходом на газораспределительный центр в Баумгартене (Австрия).

По его словам, наиболее активно развивается взаимодействие с Сербией, ведется строительство магистрального газопровода на сербской территории протяженностью 402 км.

"С вводом в эксплуатацию всей системы транзитных газопроводов, продолжающих "Турецкий поток", Сербия надежно обеспечит внутренний спрос на газ, а также будет осуществлять транзит "голубого топлива" в страны Центральной Европы. Россия в свою очередь готова поставлять партнерам те объемы природного газа, на которые будет спрос", - добавил Приходько.

Ранее сообщалось, что сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года. Предполагается, что сербский участок "Турецкого потока" начнется у города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная - около 10 млн куб. м.

О "Турецком потоке"

Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Общий бюджет строительства газопровода "Турецкий поток" российская компания оценивает в €7 млрд. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.