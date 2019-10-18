Forbes представил рейтинг лучших работодателей мира

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Норильский никель" заняла 36-е место в списке 500 лучших работодателей мира по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован в пятницу.

По информации Forbes, список компаний, предоставляющих наиболее выгодные условия для своих работников, был составлен на основании данных более 1,4 млн опросов, проведенных как на мировом, так и на региональном уровнях. В список из 500 компаний вошли, помимо "Норникеля", занявшего 36-е место рейтинга, еще шесть российских компаний. В их числе - Московская биржа (138-е место), "Роснефть" (207-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), "Северсталь" (380-е место), "Русгидро" (437-е место) и "Лукойл" (492-е место).

Компании из США заняли первые три строчки рейтинга. На первом месте, как и год назад, оказался холдинг Alphabet, частью которого является корпорация Google. Следом идет Microsoft. На третьей строке расположился разработчик облачного программного обеспечения Red Hat, вытеснивший на четвертую позицию корпорацию Apple.