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Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением доли "серых" зарплат

По предварительным данным ведомства, за III квартал 2019 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года объясняется ростом в структуре их доходов "серой" заработной платы, а также низкой базой 2018 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Росстата.

Реальные располагаемые доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции.

Росстат 17 октября сообщил, что за III квартал 2019 года реальные располагаемые доходы россиян, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь - сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

"Низкая база 2018 года и рост других денежных доходов (то есть, во многом, "серой заработной платы") стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 года достигли 3%", - сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Росстата, иные доходы от трудовой деятельности, включая "серую заработную плату" (доля в структуре доходов составляет 14,1%), выросли на 7,3% по сравнению с III кварталом 2018 года. В структуре доходов россиян в III квартале доходы от официальной заработной платы составили 56,4%, доходы от предпринимательской деятельности - 6,5%, доходы от собственности - 4,4%.

Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей.

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