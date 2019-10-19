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Инвесторы вложат более 500 млн рублей в калининградском промпарке "Храброво"

Как сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли региона, инфраструктура промпарка будет полностью готова в 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Инфраструктура индустриального парка "Храброво" под Калининградом будет окончательно сформирована в 2020 году и привлечет более 500 млн рублей внебюджетных инвестиций в течение четырех лет. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков.

"Инфраструктура индустриального "Храброво" будет полностью готова в 2020 году, уже подписаны семь договоров аренды земельных участков и три соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на этой территории. Инвесторы и арендаторы заявляют проекты на общую сумму 575 млн рублей", - сказал Кусков.

Он отметил, что по прогнозам Корпорации развития, которая организует строительство индустриальных парков в регионе, в 2019 году резиденты "Храброво" привлекут более 23 млн рублей на проведение предпроектных изысканий и подготовку проектно-сметной документации. "Планируемый объем инвестиционных вложений в проекты в ближайшие четыре года оценивается в 460 млн рублей", - уточнил собеседник агентства. Первый резидент уже получил разрешение на строительство на площадке.

Министр также отметил интерес инвесторов к индустриальному парку "Черняховск". Наличие на его территории железнодорожной колеи двух типов - российской и европейской - предопределило его транспортную специализацию. В частности, за счет средств инвесторов на территории этого парка планируется размещение крупного логистического центра (реализация проекта создания сухого порта). В полном объеме инфраструктура на этой площадке должна быть готова к середине 2021 года." На сегодняшний день подписаны соглашения о намерениях по реализации инвестпроектов на территории индустриального парка "Черняховск" с тремя организациями", - уточнил Кусков.

Об индустриальных парках

Индустриальный парк "Храброво" расположен в 20 км от Калининграда и трех километрах от одноименного аэропорта, являющегося главными воздушными воротами региона. Общая площадь земельного участка 345 га, полезная - 212 га). В 2020 году площадка будет обеспечена всеми коммуникациями от водоотведения до газо- и электроснабжения. Она рассчитана на все виды производств.

Индустриальный парк "Черняховск" - единственный индустриальный парк, в котором имеются железнодорожные пути европейского и российского стандартов. Расположен рядом с третьим по населению городом Калининградской области - Черняховском. Это крупный железнодорожный узел, через который проходит относящаяся к Калининградской железной дороге железнодорожная линия Калининград - Чернышевское и затем в Литву, Белоруссию с дальнейшим возвращением на территорию России. Две другие железнодорожные ветки связывают Черняховск с Советском и далее следуют в Литву, и Железнодорожным - далее тянутся в Польшу.

Об инвестициях

По данным областных властей, в настоящее время в едином реестре резидентов особой экономической зоны в Калининградской области зарегистрировано 236 действующих инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации 128,4 млрд рублей и штатной численностью персонала при выходе на проектные мощности 34633 человек. С начала 2019 года статус резидента ОЭЗ получили 42 инвестиционных проекта с общим объемом заявленных инвестиций 11,2 млрд рублей и штатной численностью 2500 сотрудников.

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