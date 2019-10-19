"Аэрофлот" оштрафовали на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа в Шереметьево

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" и ее должностные лица оштрафованы на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа летом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, отвечая на запрос ТАСС.

Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево

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"По результатам рассмотрения 46 постановлений прокурора к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов") привлечены ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" и его должностные лица, им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 290 тыс. рублей", - сказала Короткова.

Транспортная прокуратура в июне-июле в ходе проверки в связи с массовыми задержками обработки багажа в Шереметьево выявила грубые нарушения. Проверка показала, что данной ситуации предшествовала передача с 1 июня полномочий по наземному обслуживанию в части обработки багажа от "Аэрофлота" к ООО "Шереметьево Хэндлинг". "Передача полномочий осуществлялась поэтапно. Вместе с тем должностными лицами ООО "Шереметьево Хэндлинг" не принято достаточных мер по подготовке к полной передаче функций обработки багажа, не обеспечено необходимое количество обслуживающего персонала", - пояснила представитель ММТП.

В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого уволены пять руководителей обслуживающей организации. Так, со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества.

Также во время проверки прокуратура организовала в Шереметьево ежедневное дежурство своих сотрудников для личного приема граждан, в рамках которого обратились 15 пассажиров.

С 1 июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее сообщил, что сбой в выдаче багажа связан с изменением технологических процессов в его обслуживании и обработке, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, пассажирам приходилось ждать багаж более 2,5 часа.