Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд "ПосетиКавказ" планирует подписать соглашения по развитию туризма с партнерами в ОАЭ

Соглашения планируется подписать в рамках деловой миссии Северного Кавказа в ОАЭ

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Фонд "ПосетиКавказ" планирует подписать соглашения в сфере развития туризма в ходе деловой миссии Северного Кавказа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил ТАСС генеральный директор фонда "ПосетиКавказ" Станислав Аристов.

"Мы ожидаем подписания ряда соглашений в сфере развития туризма - в том числе по подготовке кадров, обмену информацией и, конечно же, сотрудничеству по организации въезда (зарубежных) туристов на территорию Северного Кавказа", - сказал Аристов.

Первая деловая миссия Северного Кавказа в ОАЭ, организованная фондом "ПосетиКавказ", в пятницу начала работу в Дубае. В ней принимают участие представители туристической отрасли и эксперты из всех семи регионов СКФО. Цель миссии - обмен опытом с ведущими представителями туристической сферы ОАЭ, а также презентация туристического потенциала регионов Северного Кавказа. Деловая миссия продолжит работу до 22 октября.

Теги
ОАЭРоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Выплаты семьям погибших при прорыве дамбы оцениваются более чем в 25 млн рублей
В Национальном союзе страховщиков ответственности пояснили, что сумма выплат рассчитана из известного на текущий момент числа погибших и пострадавших. Если их количество увеличится, суммарный размер компенсаций будет больше
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС