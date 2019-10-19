Фонд "ПосетиКавказ" планирует подписать соглашения по развитию туризма с партнерами в ОАЭ

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Фонд "ПосетиКавказ" планирует подписать соглашения в сфере развития туризма в ходе деловой миссии Северного Кавказа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил ТАСС генеральный директор фонда "ПосетиКавказ" Станислав Аристов.

"Мы ожидаем подписания ряда соглашений в сфере развития туризма - в том числе по подготовке кадров, обмену информацией и, конечно же, сотрудничеству по организации въезда (зарубежных) туристов на территорию Северного Кавказа", - сказал Аристов.

Первая деловая миссия Северного Кавказа в ОАЭ, организованная фондом "ПосетиКавказ", в пятницу начала работу в Дубае. В ней принимают участие представители туристической отрасли и эксперты из всех семи регионов СКФО. Цель миссии - обмен опытом с ведущими представителями туристической сферы ОАЭ, а также презентация туристического потенциала регионов Северного Кавказа. Деловая миссия продолжит работу до 22 октября.