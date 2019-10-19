Выплаты семьям погибших при прорыве дамбы оцениваются более чем в 25 млн рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Компенсации семьям погибших при прорыве дамбы на руднике в Красноярском крае, по предварительным расчетам, оцениваются в сумму более 25 млн рублей. Об этом со ссылкой на президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игоря Юргенса сообщила пресс-служба союза.

"Выплаты должны осуществляться в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта, их лимит составляет 2 млн 25 тыс. рублей за каждого погибшего, за травмы - до 2 млн рублей, в зависимости от их тяжести", - пояснили в пресс-службе.

В НССО также уточнили, что сумма выплат рассчитана из известного на текущий момент числа погибших и пострадавших, если их количество увеличится, суммарный размер компенсаций будет больше.