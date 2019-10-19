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Правительство ищет компромиссное решение по дивидендам Сбербанка

Глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что от дивидендов Сбербанка в бюджете на 2020-2022 годы предусмотрены доходы на уровне более 240 млрд рублей

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ ищет такое решение по вопросу постоянного перечисления в бюджет дивидендов Сбербанка, которое устроит Центральный банк и не будет нарушать интересы бюджета. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Мы находимся в диалоге с Центральным банком, позицию его слышим, но с другой стороны видим, что и в бюджете эти ресурсы учтены. Поэтому мы ищем такое решение, которое бы позволило удовлетворить позицию Центрального банка с одной стороны, а с другой стороны и не потерять деньги бюджета", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что от дивидендов Сбербанка в бюджете на 2020-2022 годы предусмотрены доходы на уровне более 240 млрд рублей.

Как ранее сообщила журналистам глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ рассматривает перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет как временное решение, но готово продолжить обсуждение этого вопроса с Минфином РФ.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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