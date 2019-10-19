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Динамика ключевой ставки Центробанка

Правительство будет приветствовать снижение ставки ЦБ "большим шагом"

По словам главы Минфина Антона Силуанова, это даст дополнительную возможность заимствований
Министр финансов РФ Антон Силуанов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Станислав Красильников/ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ будет только приветствовать снижение ставки Центрального банка более большим шагом, условия для этого есть. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

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"Мы будем только приветствовать (снижение ставки ЦБ "большим шагом" - прим. ТАСС). Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - сказал Силуанов.

Он сообщил, что условия для снижения "большим шагом" есть. "У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом там - под 4%", - объяснил Силуанов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Центральный банк с учетом ситуации на денежном рынке будет принимать свое взвешенное, продуманное решение по этому вопросу.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила в интервью CNBC, что инфляционные факторы и другие поступающие данные могут подвигнуть ЦБ к тому, чтобы изменить денежно-кредитную политику более решительно.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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