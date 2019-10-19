Правительство будет приветствовать снижение ставки ЦБ "большим шагом"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ будет только приветствовать снижение ставки Центрального банка более большим шагом, условия для этого есть. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Мы будем только приветствовать (снижение ставки ЦБ "большим шагом" - прим. ТАСС). Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - сказал Силуанов.

Он сообщил, что условия для снижения "большим шагом" есть. "У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом там - под 4%", - объяснил Силуанов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Центральный банк с учетом ситуации на денежном рынке будет принимать свое взвешенное, продуманное решение по этому вопросу.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила в интервью CNBC, что инфляционные факторы и другие поступающие данные могут подвигнуть ЦБ к тому, чтобы изменить денежно-кредитную политику более решительно.