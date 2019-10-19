Кабмин направит 160 млрд рублей из бюджета на докапитализацию ВЭБ в 2019 году

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ через поправки в бюджет направит 160 млрд рублей из федерального бюджета на докапитализацию ВЭБ в 2019 году. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"ВЭБу нужно больше даже капитал. Мы сейчас поправками 160 млрд рублей ВЭБу в капитал в 2019 году передаем. Мы досрочно капитализируем в счет 2020-2021 годов. Мы там обнулили и сюда перенесли", - сказал Силуанов.

Силуанов также уточнил, что 200 млрд рублей, которые правительство разместило на депозите ВЭБа, предназначены не только на финансирование проекта Усть-Луга, но и на ряд других проектов.

"Под Усть-Лугу там небольшая часть. Мы же размещаем деньги, у нас есть казначейские остатки. Мы размещаем в коммерческие банки и в ВЭБе. ВЭБ получил достаточно хорошую ликвидность под свои инвестиционные проекты, это ряд проектов", - сообщил первый вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Казначейство РФ разместит на депозите в госкорпорации "ВЭБ.РФ" до 200 млрд рублей бюджетных средств сроком на пять лет. Процентная ставка по депозиту - ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентных пункта.

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что объем закупок российского оборудования и услуг для интегрированного проекта газохимического комплекса в Усть-Луге составит 900 млрд рублей. Проект предусматривает строительство газоперерабатывающего завода, завода СПГ и газохимического комплекса.

Проект комплекса по сжижению газа

Базовое проектирование начнется весной 2020 года, в период с июня по август 2020 года планируется получить разрешительные документы на строительство.

Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Оператором комплекса является компания специального назначения "РусХимАльянс" (на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "РусГазДобыче"). Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "РусГазДобыча".

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться порядка 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в IV квартале 2023 года, вторые очереди - в IV квартале 2024 года.