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Силуанов: решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 млрд рублей пока не принято

Как сообщил глава Минфина РФ, в настоящее время по утвержденной дорожной карте отрабатываются более детальные планы

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 млрд рублей пока не принято и зависит от продвижения РФ и Белоруссии в вопросе дальнейшей интеграции. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Не решен пока [вопрос с предоставлением кредита Белоруссии на 600 млрд рублей]. По Белоруссии дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы", - сказал Силуанов.

Он добавил, что решение по вопросу с кредитом на 600 млрд рублей зависит от того, как "мы будем двигаться на треке интеграционном".

В сентябре белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа интеграции в Союзном государстве между Россией и Белоруссией может быть подписана 8 декабря 2019 года.

Ранее Силуанов говорил, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером до $600 млн, средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичБелоруссияРоссия
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