Правительство подготовит "более амбициозную" программу приватизации

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке "более амбициозного" плана приватизации. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание - по подготовке более амбициозной программы приватизации. Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях и все хотят ими управлять", - сказал Силуанов.

По его словам, правительству необходимо еще раз составить список госактивов, в которых РФ не обязательно оставаться. "Список инвестиций, которые не являются определяющими, не являются ключевыми для нашей страны, я имею в виду как, может быть, нефтегаз или банковский сектор", - уточнил он.

Ранее Силуанов заявил, что в новый план приватизации на 2020-2022 годы не планируется включать РЖД, "Аэрофлот" и Первый канал.

В октябре Силуанов сообщил, что Минфин знакомится с предложениями Минэкономразвития по новому плану приватизации на 2020-2022 годы и намерен обсудить их с заинтересованными ведомствами.

Проект новой программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Ростелекома", "Россетей" и ОЗК.