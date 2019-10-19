Эксперт: Россия пока технологически не готова к реализации закона о надежном Рунете

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Российская Федерация технологически пока не готова к повсеместной реализации закона о надежном Рунете, и новые принципы работы будут вводиться постепенно, заявил в пятницу журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков во время посещения Севастопольского государственного университета. При этом он не отрицает, что возможно замедление трафика при работе механизма DPI для анализа содержимого трафика и обнаружения вирусных атак и агрессивных приложений.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, сообщали ранее в Роскомнадзоре. Пояснялось, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования - от лабораторных до полевых. Тестирование должно было завершиться до середины октября.

"Нет, страна технологически не готова", - ответил Песков на вопрос о том, готова ли страна к тому, что с 1 ноября в силу вступает закон о Рунете.

Он отметил, что сейчас важно добиться того, чтобы в РФ "развивали отечественные технологии, защищая свои информационные сети и системы". "Закон будет реализовываться постепенно, по мере технологической готовности", - уточнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, не будет ли замедляться передача данных из-за DPI, он сказал: "Совершенных систем на сегодня не бывает. Поэтому замедление трафика - плата за технологическую безопасность. Важно, чтобы плата не была чрезмерной."

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".