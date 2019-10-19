Спецпредставитель президента: ОСК намерены внедрить разработанный в Севастополе софт

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая является одним из лидеров кораблестроительной отрасли России, планирует внедрить программу для проектирования судов, разработанную при помощи специалистов Севастопольского госуниверситета, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Мы обсуждаем, как внедрять на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации тот софт, который был разработан при создании "Пионер-М" (экспериментальное исследовательское судно, в разработке которого участвовали студенты и ученые СевГУ - прим. ТАСС)", - сказал Песков в субботу во время визита в вуз.

Как уточнил ТАСС проректор по развитию, научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев, речь идет о программе для проектирования судов. Когда специалисты СевГУ работали над проектом "Пионер-М", немного изменили существующий софт для машиностроения, адаптировав его для водного транспорта. С его помощью и было спроектировано исследовательское судно.

"На сегодняшний день это единственный в стране профессиональный софт для проектирования судов, который мы передаем в отрасль. Фактически сейчас на всех российских предприятиях используют созданные за рубежом программы. А этот [разработанный СевГУ и его промышленным партнером] софт позволит полностью заместить импортный", - пояснил Евстигнеев.

По его словам, отечественная программа по своим функциям не уступает зарубежным аналогам, но гораздо дешевле. Важная особенность инструмента в том, что его могут использовать для совместной работы члены одной команды, находящиеся в разных регионах страны: специалисты работают через интернет, а данные сохраняются на одном сервере.

Кроме того, использование российского софта - вопрос безопасности для предприятий. "Если мы работаем только с зарубежным софтом, и на нас накладывают санкции, исключающие его использование, то у нас страдает сразу вся отрасль судостроения. А сейчас у нас есть свой софт, который ничем не уступает импортному", - отметил он.

О проекте

Проектирование "Пионера-М" вели ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре "Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа", созданной ЦКБ "Коралл". Строительство судна будет происходить на трех заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Средне-Невский судостроительный завод выполнит работы по формированию композитного корпуса, созданием надстройки займутся специалисты крымского предприятия "Судокомпозит", финальная сборка состоится на Севморзаводе. Длина судна составит 25,7 м, ширина - 9 м, скорость - 10 узлов, водоизмещение - 82 тонны.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив. Строительство финансируют в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальным партнером выступает ОСК. Планируется, что судно "Пионер-М" будет достроено в конце 2019-начале 2020 года, инвестиции в реализацию проекта составляют 300 млн рублей.