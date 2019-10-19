Москва и Белград подписали соглашение о выдаче Сербии государственного экспортного кредита

Документ подписан в ходе визита премьер-министра России в Белград. С российской стороны подпись под документом поставил замглавы Минфина России Юрий Зубарев, со стороны Сербии - министр финансов Синиша Мали. Ранее сообщалось, что речь идет о кредите в размере €172,5 млн.

Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области карантина растений. Соглашение регулирует условия и фитосанитарные требования поставок плодоовощной продукции на рынки двух стран.

В ходе визита также подписан меморандум о взаимопонимании между Министерствами просвещения России и Сербии. Документ предусматривает расширение сотрудничества в области дошкольного, общего, а также среднего профессионального и дополнительного образования.

Москва и Белград также подписали меморандум о сотрудничестве в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности, а также меморандум о локализации российских промышленных производств на территории Сербии.

Обмен объектами культурного наследия

Москва и Белград подписали соглашение о передаче Сербии страницы древней кириллической рукописи Мирославова Евангелия.

Подписи под соглашением поставили министры культуры двух стран. Этот документ также предполагает, что сербская сторона передает России семь ранних работ художника Николая Рериха. Ранее сообщалось, что обмен культурными ценностями предполагается провести до конца года.

В народном музее в Белграде находится семь ранних работ Рериха, подлинность и значительная историко-культурная ценность которых подтверждена специалистами российского Государственного музея Востока. В свою очередь в Российской национальной библиотеке хранится 166-й лист, изъятый в XIX веке из Мирославова Евангелия, находящегося в Народном музее Белграда в Белграде. Для сербов это Евангелие - национальная святыня, и восстановление целостности этого памятника имеет для них особую ценность. После подписания документ подлежит ратификации постановлением правительства.

Правительства России и Сербии подписали соглашение об учреждении и условиях деятельности культурно-информационных центров. Соглашение, в частности, позволит Сербии (с учетом действующего в Белграде российского культурного центра) открыть свой культурный центр в Москве.

Центр ядерных технологий

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки, технологий и инноваций на территории Сербии.

Соглашение позволит завершить формирование необходимой нормативно-правовой базы и перейти к подготовке и заключению первых исполнительных заказов по этому проекту. Предполагается, что Центр будет заниматься производством радиоизотопов для медицинских, промышленных и сельскохозяйственных целей, а также производством легированного кремния для промышленности.

Кроме того, Центр будет реализовывать мероприятия, способствующие развитию инноваций, заниматься исследованиями в области цифровых технологий. В состав Центра войдет исследовательская ядерная установка на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного ядерного реактора мощностью до 20 МГВт.

Модернизация ж/д

Россия и Сербия подписали соглашение о намерениях по совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград - Бар (граница с Черногорией).

Соглашение предполагает совместную работу по модернизации этой железнодорожной линии, а также включает в себя заявление о намерении выйти на подписание нового контракта в этой сфере.

Кроме того, подписано дополнительное соглашение к контракту между АО "Инфраструктура железных дорог Сербии" и ООО "РЖД Интернешнл" на проектирование и выполнение работ по строительству железнодорожной инфраструктуры Сербии, а также на модернизацию и реконструкцию систем сигнализации, централизации и блокировки, связи и телекоммуникаций с созданием Единого диспетчерского центра по управлению движения поездов в Сербии.

Таможенные службы двух стран подписали меморандум о взаимодействии в аэропортах "Шереметьево" (Москва) и "Никола Тесла" (Белград) в сфере противодействия мошенничеству. Этот документ позволит наладить обмен сведениями о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении товаров, в том числе наркотиков, и создать каналы оперативного обмена конфиденциальной информацией между авиационными таможнями двух стран. Стороны подписали меморандум, который закрепляет полномочия авиационных таможен двух государств по взаимодействию в целях пресечения контрабанды и контрафакта, незаконного перемещения валюты, ювелирной продукции, а также санкционных товаров.