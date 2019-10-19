Форум в Краснодаре, где выступил Маск, собрал вдвое больше участников, чем в прошлом году

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Более 25 тыс. предпринимателей приняли участие в форуме "Дело за малым!" в Краснодаре, на котором в пятницу по телемосту выступил глава SpaceX, американский миллиардер Илон Маск. В сравнении с прошлым годом число участников мероприятия удвоилось, сообщили журналистам в оргкомитете форума.

"Более 25 тыс. предпринимателей приняли участие в форуме "Дело за малым!" за два дня. По сравнению с прошлым годом число посетителей выросло в два раза. При этом участники приехали из разных уголков страны - было представлено более 70 регионов. Популярности форума способствовала насыщенная программа, включающая более 100 мероприятий", - говорится в сообщении.

Видеоконференция с участием Маска, как отметили организаторы, привлекла особое внимание. "Информационная кампания форума, по оценкам независимых обозревателей, охватила более 136 млн человек по всему миру", - добавили в оркомитете.

Участие в форуме Маска было главной интригой бизнес-события, которую представители оргкомитета сохраняли буквально до последнего. Несколько недель назад возле его офиса в Калифорнии кубанские бизнесмены разместили рекламный баннер с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter, подтвердил, что обратил внимание на данный рекламный щит. Лишь 16 октября стало известно, что Маск примет участие в форуме по видеоконференцсвязи.

Форум "Дело за малым" проходил 18-19 октября в Краснодаре. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года стал человеческий капитал.