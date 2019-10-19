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Торговая война

Глава МВФ: разрешение торгового спора между США и КНР добавит предсказуемости в торговле

Кристалина Георгиева считает, что в переговорах между Вашингтоном и Пекином есть прогресс

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Урегулирование торговых споров между США и Китаем касается не только пошлин, но и затрагивает также вопрос предсказуемости в мировой торговле. Об этом заявила директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции, посвященной ежегодному заседанию Совета управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Мы видим прогресс в переговорах между США и Китаем, стороны намерены позитивно решить вопросы, - сказала Георгиева. - Но важно то, что вопрос не в пошлинах, а в том, сможем ли мы достичь предсказуемости в торговле в будущем". "В этом году рост мировой торговли замедлился, практически стоит на месте. Необходимо рассмотреть другие причины отсутствия большего прогресса в торговле, - отметила она. - Это не касается только США и Китая".

По словам директора - распорядителя, встречи в рамках заседания ясно показали общую озабоченность растущей неопределенностью перспектив мировой экономики. "Мы представили доклад, в котором говорится, какой значительный след оставляют торговые войны на ВВП", - добавила она. По мнению Георгиевой, урегулирование торговых споров и решение по Brexit поможет снизить неопределенность.

Как отметил председатель Международного валютно-финансового комитета (МВФК), глава Резервного банка ЮАР Лесетжа Кханьяхо, в торговых войнах нет победителей. "Рассматривать торговый протекционизм абсолютно нелогично. Вы хотите иметь доступ к рынкам других, при этом закрываете доступ на свой... - сказал он. - Но смысл мировой экономики в торговле".

Заседание МВФК и другие мероприятия в эти выходные завершаются в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Следующую встречу МВФК решено провести 18 апреля 2020 года в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил, что Соединенные Штаты и Китай подошли к "значительному первому этапу" в заключении торгового соглашения. Позднее Трамп уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Чили.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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