Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВФ вступает в новую стадию переговоров по изменению формулы страновых квот

По словам российского замминистра финансов Сергея Сторчака, самое большое недовольство на встречах, посвященных вопросу перераспределения квот, проявляли Индия, Китай и Бразилия

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) переходит к 16-ому по счету пересмотру квот, который завершится не позднее декабря 2023 года. Основой процесса станет пересмотр страновой квоты, которая должна отражать реальное место стран в мировой экономике. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Основой основ следующего пополнения будет очередная попытка договориться о новой формуле страновой квоты. Формула, которая бы отражала вес страны в глобальной экономике", - сказал Сторчак.

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) договорился завершить 15-й пересмотр квот и перейти к 16-му со сроками до 2023 года. "15-й пересмотр квот закончился с нулевым результатом. Впервые в выступлении Кристалины (главы МВФ Кристалины Георгиевой - прим. ТАСС) это четко прозвучало. Что это означает? Что никакого увеличения капитала фонда не будет, и работа над увеличением квотного капитала банка завершается", - объяснил Сторчак.

Теперь МВФ нужно формировать переговорную позицию и базовые условия для начала запуска процесса 16-го пересмотра, сказал Сторчак.

По словам российского замминистра, самое большое недовольство на встречах, посвященных вопросу перераспределения квот, проявляли Индия, Китай и Бразилия. "Вот три экономики, которые хотели бы, что их доли в капитале изменились, а также количество голосов, которыми они располагают", - добавил Сторчак.

Зачем пересматривать формулу

Сторчак напомнил, что действующая формула основана на действии четырех факторов и она дает больше веса малым открытым западноевропейским экономикам, так как внушительным влиянием на нее обладает объем экспортно-импортных операций. Исторически это было объяснимо, так как считалось, что экономика страны, открытой для внешней торговли и инвестиций, более подтверждена рискам и будет больше нуждаться в срочной финансовой поддержке МВФ.

"Эта логика привела к тому, что формирующиеся рынки и большое число развивающихся стран никак не могут подогнать размеры своих квот к реальному положению вещей в глобальной экономике, к тому месту, которое они занимают", - объяснил Сторчак. В 1990 году на долю развивающихся рынков приходилось 40% глобального ВВП, а уже в 2030 году они займут долю минимум в 60% при том, что перераспределение квот внутри фонда остается прямо противоположным.

Ресурсы МВФ

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) также принял решение о сохранении нынешнего пакета ресурсов МВФ и продлении двусторонних соглашений о займах, достигнутых в 2016 году, еще на один год. "Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения вопроса об удвоении Новых соглашений о займах (NAB, New Arrangements to Borrow - прим. ТАСС) и о дальнейшем временном раунде двусторонних заимствований после 2020 года", - говорится в коммюнике.

Сторчак в общении с российскими журналистами также подчеркнул, что достижение твердых договоренностей об удвоении NAB и сохранении кредитных линий фонда станут ключевыми для главы МВФ Георгиевой. "Скорее всего, придется прикладывать усилия для того, чтобы здесь, в Вашингтоне, США реально приняли обязательства по удвоению NAB. Это условное обязательно, но оно формируется в результате бюджетного процесса", - пояснил Сторчак.

По его словам, объем задолженности заемщиков перед фондом составляет $220 млрд. "Это означает, что капитала у него достаточно, чтобы профинансировать объемы этих операций кредитов. Но мир динамично развивается, и цифры, которые связаны с накоплением проблемных кредитов, огромны. Из-за этого и есть необходимость иметь запасные ресурсы, чтобы оперативно вмешаться", - объяснил Сторчак.

История вопроса

Решение о реформе квот и увеличении уставного капитала МВФ было принято еще в 2010 году на саммите "Группы двадцати" в Сеуле, но вступление новых правил в силу долго откладывалось из-за позиции Конгресса США. Только в декабре 2015 года конгресс ратифицировал так называемый 14-й общий пересмотр квот МВФ, предполагающий перераспределение квот в пользу стран с переходной и развивающейся экономикой. По новым правилам, у Китая национальная квота достигла 6,4%, у России и Индии - по 2,7%, у Бразилии - 2,3%, у ЮАР - 0,6%. В сумме получается 14,7% против 11,5% ранее.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Всемирная конференция по интернету открывается в Китае
В центре внимания - интеграционные процессы в сетевом пространстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС