МВФ вступает в новую стадию переговоров по изменению формулы страновых квот

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) переходит к 16-ому по счету пересмотру квот, который завершится не позднее декабря 2023 года. Основой процесса станет пересмотр страновой квоты, которая должна отражать реальное место стран в мировой экономике. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Основой основ следующего пополнения будет очередная попытка договориться о новой формуле страновой квоты. Формула, которая бы отражала вес страны в глобальной экономике", - сказал Сторчак.

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) договорился завершить 15-й пересмотр квот и перейти к 16-му со сроками до 2023 года. "15-й пересмотр квот закончился с нулевым результатом. Впервые в выступлении Кристалины (главы МВФ Кристалины Георгиевой - прим. ТАСС) это четко прозвучало. Что это означает? Что никакого увеличения капитала фонда не будет, и работа над увеличением квотного капитала банка завершается", - объяснил Сторчак.

Теперь МВФ нужно формировать переговорную позицию и базовые условия для начала запуска процесса 16-го пересмотра, сказал Сторчак.

По словам российского замминистра, самое большое недовольство на встречах, посвященных вопросу перераспределения квот, проявляли Индия, Китай и Бразилия. "Вот три экономики, которые хотели бы, что их доли в капитале изменились, а также количество голосов, которыми они располагают", - добавил Сторчак.

Зачем пересматривать формулу

Сторчак напомнил, что действующая формула основана на действии четырех факторов и она дает больше веса малым открытым западноевропейским экономикам, так как внушительным влиянием на нее обладает объем экспортно-импортных операций. Исторически это было объяснимо, так как считалось, что экономика страны, открытой для внешней торговли и инвестиций, более подтверждена рискам и будет больше нуждаться в срочной финансовой поддержке МВФ.

"Эта логика привела к тому, что формирующиеся рынки и большое число развивающихся стран никак не могут подогнать размеры своих квот к реальному положению вещей в глобальной экономике, к тому месту, которое они занимают", - объяснил Сторчак. В 1990 году на долю развивающихся рынков приходилось 40% глобального ВВП, а уже в 2030 году они займут долю минимум в 60% при том, что перераспределение квот внутри фонда остается прямо противоположным.

Ресурсы МВФ

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) также принял решение о сохранении нынешнего пакета ресурсов МВФ и продлении двусторонних соглашений о займах, достигнутых в 2016 году, еще на один год. "Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения вопроса об удвоении Новых соглашений о займах (NAB, New Arrangements to Borrow - прим. ТАСС) и о дальнейшем временном раунде двусторонних заимствований после 2020 года", - говорится в коммюнике.

Сторчак в общении с российскими журналистами также подчеркнул, что достижение твердых договоренностей об удвоении NAB и сохранении кредитных линий фонда станут ключевыми для главы МВФ Георгиевой. "Скорее всего, придется прикладывать усилия для того, чтобы здесь, в Вашингтоне, США реально приняли обязательства по удвоению NAB. Это условное обязательно, но оно формируется в результате бюджетного процесса", - пояснил Сторчак.

По его словам, объем задолженности заемщиков перед фондом составляет $220 млрд. "Это означает, что капитала у него достаточно, чтобы профинансировать объемы этих операций кредитов. Но мир динамично развивается, и цифры, которые связаны с накоплением проблемных кредитов, огромны. Из-за этого и есть необходимость иметь запасные ресурсы, чтобы оперативно вмешаться", - объяснил Сторчак.

История вопроса

Решение о реформе квот и увеличении уставного капитала МВФ было принято еще в 2010 году на саммите "Группы двадцати" в Сеуле, но вступление новых правил в силу долго откладывалось из-за позиции Конгресса США. Только в декабре 2015 года конгресс ратифицировал так называемый 14-й общий пересмотр квот МВФ, предполагающий перераспределение квот в пользу стран с переходной и развивающейся экономикой. По новым правилам, у Китая национальная квота достигла 6,4%, у России и Индии - по 2,7%, у Бразилии - 2,3%, у ЮАР - 0,6%. В сумме получается 14,7% против 11,5% ранее.