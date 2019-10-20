Путин заявил, что Россия предоставляет странам Африки только рыночные кредиты

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит помогать странам Африки, но кредиты будут выдаваться по рыночным правилам. При этом глава российского государства обратил внимание на гуманитарную помощь, оказываемую государствам континента Москвой.

"Безусловно, советская модель – с ее плюсами и минусами – оказалась достаточно эффективной на этапе становления государственности африканских стран. Мы и сегодня продолжаем оказывать государствам Африки финансовую поддержку. Но если раньше такие решения принимались преимущественно по политическим соображениям, то теперь – в рамках гуманитарного содействия", - сказал Путин в интервью ТАСС накануне первого саммита Россия - Африка.

"Что касается предоставления кредитов, то сейчас они носят рыночный характер", - указал российский лидер.

Для примера он привел кредит Египту: "Принято решение о выделении Египту кредита в сумме $25 млрд на строительство четырех энергоблоков АЭС "Дабаа". "Речь здесь идет именно о рыночном кредитовании", - подчеркнул Путин.

Президент заверил: "При этом использование новых финансовых механизмов отнюдь не означает отказа от предоставления кредитов, а, наоборот, расширяет и обогащает палитру инструментов содействия развитию, способствует налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Африки".

В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о строительстве госкорпорацией "Росатом" первой египетской АЭС в составе четырех энергоблоков ВВЭР-1200. АЭС, получившая название "Эд-Дабаа", будет сооружена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (в районе городе Эль-Аламейн). Стоимость контракта - $30 млрд. Большая его часть будет профинансирована за счет российского кредита ($25 млрд). 11 декабря 2017 года были подписаны акты о начале работ. Запуск 1-го энергоблока намечен на 2026 год. Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2029 году.

Саммит Россия - Африка

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия – Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.