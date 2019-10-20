Путин сообщил, что Россия скоро договорится с Эфиопией об урегулировании остатка долга

МОСКВА, 21 октября, /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах Москвы в ближайшее время договориться с Эфиопией об урегулировании остатка долга этой страны.

"В постсоветское время, в конце XX века, Россия списала африканским странам советские долги на сумму в $20 млрд", - напомнил глава российского государства в интервью ТАСС накануне первого саммита Россия - Африка. По его оценке, "это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам". "Поэтому мы сочли оптимальным для всех вариантом начать сотрудничество с чистого листа", - отметил российский лидер.

По его словам, "сегодня в отношении части оставшихся долгов применяются другие схемы". Для примера Путин привел программу "долг в обмен на развитие", по которой реализуются межправительственные соглашения с Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией. "По аналогии с ними планируется урегулировать остаток задолженности Эфиопии ($163,6 млн) перед Россией – проект соответствующего соглашения проходит в настоящее время согласование", - отметил президент РФ.

Он также подчеркнул, что "Россия осуществляет взносы в международные программы содействия Африке по линии Программы развития ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы (ВПП), Международной организации гражданской обороны". "Иногда помощь оказывается и в натуральной форме. Так, с 2011 года в представительства ВПП в Африке было поставлено 258 грузовиков "КамАЗ", еще одна партия в 75 грузовиков была отгружена совсем недавно", - добавил Путин.

Российский лидер уточнил, что экономические "проблемы будут рассматриваться на экономическом форуме 23–24 октября". "Мы готовы выслушать предложения наших африканских партнеров и поделиться собственными соображениями", - заверил глава российского государства.

Саммит Россия - Африка

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента. Планируется, что в саммите примет участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, которому была присуждена Нобелевская премия мира 2019 года.