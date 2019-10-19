Всемирная конференция по интернету открывается в Китае

УЧЖЭНЬ /Китай/, 20 октября. /ТАСС/. Власти провинции Чжэцзян на востоке Китая в воскресенье открывают трехдневную 6-ю Всемирную конференцию по управлению интернетом. Главными темами мероприятия, которое по традиции проходит в небольшом населенном пункте Учжэне, в этом году стали интеграционные процессы в сетевом пространстве и его влияние на науку и технологии, промышленность и экономику, на ключевые культурно-гуманитарные и социальные факторы.

Мероприятие организовано властями провинции Чжэцзян и государственной канцелярией по делам интернета и информатизации КНР. В нем принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, индивидуальных экспертов. Среди важных гостей форума - глава Роскомнадзора Александр Жаров, бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, "отец интернета Южной Кореи" Чон Гиль Нам. В центре внимания участников - вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.

Подфорумы и круглые столы

"В этом году конференция получит еще более богатое наполнение, она обеспечит взаимодействие между отраслевым, экономическим, межличностным и социальным факторами, - заявил заместитель главы госканцелярии по делам интернета и информатизации Лю Лехун. - Участники со всего мира представят в ходе дискуссий свои идеи, сконцентрируют глобальную мудрость и знания. В связи с этим были добавлены новые подфорумы высокого уровня, представляющие особый интерес для общественности".

Повышенное внимание на конференции будет уделяться обсуждению мер по продвижению открытого сотрудничества в области интернета между странами - участницами международной инициативы "Один пояс - один путь", в которую вовлечены многие российские предприятия. Традиционной темой мероприятия станет кибернетическая безопасность в условиях технического прогресса. Будет проведен симпозиум СМИ, на котором в течение трех с половиной часов представители ряда ведущих информагентств и печатных изданий мира обсудят меры по усилению международной кооперации для объективного освещения новостных сообщений.

Гости примут участие в 20 пленарных сессиях, на которых будут обсуждаться такие темы, как искусственный интеллект, стандарты пятого поколения мобильной связи 5G, новейшие технологии и передовые научные разработки, цифровизация промышленности, индустриальный интернет, стандартизация международного сетевого пространства. Отличительная черта мероприятия в этом году - на нем состоится форум по вопросам стимулирования устойчивого развития за счет внедрения "умных технологий". Еще одна интересная секция - интеграция сетевого пространства материкового Китая, Гонконга и Макао.

Роль форума в международном развитии

"В этом году интернету исполнилось 50 лет, а также наступила 25-я годовщина вовлечения Китая в глобальную сеть. Мир претерпевает все более масштабную и интенсивную научно-техническую революцию, происходят большие отраслевые изменения, - заявил Лю Лехун. - Можно сказать, что перед нами открываются беспрецедентные возможности. Впрочем, стоит признать, что они повсеместно сопровождаются трудностями, поэтому в складывающейся ситуации необходимо объединить усилия для создания судьбоносного сообщества в сетевом пространстве".

По его словам, всемирная конференция в Учжэне "постоянно идет в ногу со временем, утверждая принципы открытости, равноправия, взаимного доверия и обоюдной выгоды" при продвижении международных проектов в области искусственного интеллекта, технологий 5G, финансовых технологий, индустриального интернета. "Таким образом воплощаются в жизнь инициативы по открытому сотрудничеству, которые в свою очередь придают форуму большую глубину и размах, укрепляя взаимопонимание между членами международного сообщества. В итоге интернет будет способствовать укреплению благополучия всех стран и народов", - подытожил чиновник.

По словам главы отдела пропаганды парткома провинции Чжэцзян Чжу Госяня, за последние годы мероприятие превратилось в "эффективный формат, содействующий решению глобальных проблем в области интернета и разработки концепций для координации международных усилий в области киберпространства".

"С 2014 года всемирная конференция по управлению интернетом в Учжэне успешно прошла уже пять раз. Мероприятие становится все более известным и представительным, ежегодно в нем принимают участие гости из более 100 стран и регионов мира, - отметил Чжу Госянь. - Среди них - мировые политики, ключевые лица от международных организаций, главнокомандующие, научные эксперты, известные представители интернет-индустрии Китая и других государств".

Он подчеркнул, что форум играет все более важную роль, содействуя экономическому развитию, технологическому прогрессу, более эффективному управлению сетевым пространством, а также интенсивным культурным обменам.

Участники форума и новинки в сфере интернет-технологий

"В этом году на приглашение принять участие во всемирной конференции активно откликнулись гости со всего мира, люди проявили к нашему форуму большой интерес, - рассказал Лю Лехун. - Среди участников - такие всемирно известные компании, как Qualcomm, Cisco, Apple, Intel, Amazon, "Лаборатория Касперского", SAP, Ericsson, Nokia, Samsung Electronics, Siemens, а также крупные китайские корпорации - Alibaba, Tencent, Huawei. Кроме того, здесь присутствуют нобелевские лауреаты, выдающиеся представители общественности, удостоившиеся престижных наград". Среди разработчиков не только технологические компании, но и ведущие вузы Китая - столичный "Цинхуа", Чжэцзянский университет, Сианьский университет коммуникаций.

Организаторы конференции представят новинки в сфере интернет-технологий, которые с июня отбирал специальный комитет этой всемирной конференции, состоящий из 40 международных экспертов. "По сравнению с предыдущими годами этот перечень будет более разнообразный. Внесены изменения и в сам формат, благодаря которому общественность получит возможность ознакомиться с этими передовыми разработками", - рассказал Лю Лехун. По его словам, выбор наиболее перспективных сетевых технологических новинок, признанных наиболее удачными, "осуществлялся на основе справедливых и объективных критериев оценки". В центре внимания - продукты пятого поколения мобильной связи 5G, искусственный интеллект, облачные технологии и большие массивы данных, цифровое производство и индустриальный интернет.

В ходе конференции будут опубликованы три доклада за 2019 год - о развитии интернета в Китае, в мире и о вкладе сетевых технологий в прогресс человечества. В них будет представлен анализ ключевых тенденций, структурных изменений в сфере сетевых технологий, а также комментарии к ряду факторов, оказывающих довлеющее влияние на глобальные социально-экономические процессы. Особый акцент, как утверждают организаторы, будет сделан на инфраструктурном строительстве, инновациях, цифровой экономике, безопасности интернета и осуществлении контроля над сетевым пространством.

Уровень организации и история мероприятия

Как и в предшествующие годы, власти уделили большое внимание безопасности конференции, создав прекрасные условия для участников, как в плане проживания, так и перемещения от аэропортов и вокзалов прибытия до Учжэня. На несколько дней этот небольшой живописный городок со множеством прекрасных каналов и зданий в традиционном китайском стиле будет закрыт для туристов. На его улицах можно встретить лишь нескольких местных жителей, а также множество международных экспертов, толпы журналистов. На многих перекрестках дежурят сотрудники народной вооруженной милиции в штатском и полиция.

Для того, чтобы гости могли почувствовать себя как дома, организаторы мобилизовали более 1 тыс. волонтеров - студентов, работников общественных организаций и прочих энтузиастов, желающих приобщиться к процессу международного управления интернетом. Из года в год форум сохраняет масштабы и степень охвата: это ощущается как по темам обсуждения пленарных сессий, так и по составу их участников. На этот раз на него прибыли многие авторитетные специалисты по вопросам интернета из Евросоюза, США, прочих регионов мира. Среди российских экспертов - исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов, первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Анатолий Капустин.

Первая Всемирная конференция по управлению интернетом прошла в Учжэне в 2014 году; Россию тогда представляли помощник президента РФ Игорь Щеголев и глава Роскомнадзора Александр Жаров. В 2015 году на открытии форума выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Вместе с ним в КНР тогда прибыла российская делегация, в которую вошли, в частности, в то время глава Минкомсвязи Николай Никифоров, президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, сооснователь Yota Devices Владислав Мартынов, тогдашний глава "Почты России" Дмитрий Страшнов. В том же году на церемонии открытия конференции присутствовал и председатель КНР Си Цзиньпин.