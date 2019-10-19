Сторчак: G20 до конца 2020 года сформулирует предложения по налогам для цифровых компаний

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Финансовая G20 подготовит свои предложения по налогообложению цифровых компаний до конца 2020 года. Первые результаты могут быть представлены уже в апреле 2020 года, на весенней встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах осенней встречи МВФ и Всемирного банка.

"К концу 2020 года должно быть завершено второе направление [по работе G20 над предложениями по налогообложению цифровых компаний]. Но второе не продвинется, если первое, по которому готовят предложения Совет финансовой стабильности и ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ТАСС), не будет готово. Все попытаются это сделать уже к весенней встрече G20 [на полях встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне]", - сказал Сторчак. По его словам, Организация экономического сотрудничества и развития при участии ФАТФ берет на себя лидирующую роль в подготовке базы возможных решений по налогообложению цифровых компаний к концу 2020 года.

По словам Сторчака, работа идет по двум направлениям. Первое - "теоретическое" - связано с определением того, где используются цифровые технологии, которые формируют денежные потоки, и какими методами эти потоки могут облагаться налогами. Второе направление работы направлено на выработку решения о том, в какой форме страны договорятся о механизме налогообложения "цифры" на многостороннем уровне.

"Все понимают, что решение на национальном уровне можно принимать, и уже кое-кто это делает. Но все понимают, что национальный уровень не решение, так как услуги цифровиков одновременно оказываются во всем мире чуть ли не мгновенно", - пояснил Сторчак.

По его словам, после того, как комплексное предложение будет сформировано к концу 2020 года, участники финансовой G20 должны будут оценить его с точки зрения национальных интересов и законодательства собственных юрисдикций и только после этого запускать процесс внедрения рекомендаций.

Одна из задач аналитического этапа, который продлится до конца 2020 года, - обсуждение предложений с компаниями, сказал Сторчак. "Того, что "цифра" начнет играть все большую роль в жизни любой юрисдикции, никто не будет отрицать. У этой работы есть и вторая сторона - не навредить этому развитию", - подытожил он.

Инициативы России

Российский Минфин в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" сообщил о том, что хочет изменить подходы к налогообложению цифровых корпораций и обязать их платить налоги в той стране, где были оказаны услуги.