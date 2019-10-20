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Силуанов заявил, что Россия не формирует политику на основе проблем Китая

Россия и Китай планируют удвоить объем своей торговли в течение следующих пяти лет, достигнув $200 млрд к 2024 году, напомнил первый вице-премьер

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Россия не занимается формированием своей политики на основе "проблем соседей", а потому не собирается эксплуатировать в собственных интересах торговый конфликт между США и Китаем. Об этом заявил в транслировавшемся в субботу интервью телеканалу CNBC первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Я могу однозначно сказать, что Россия не формирует свою политику на основе проблем наших соседей, крупнейших стран с крупнейшей экономикой", - сказал Силуанов. Он добавил, что Москва проводила политику в "интересах двусторонних отношений".

"Да, ограничения, которые возникли между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, действительно ведут к тому, что Китай ищет других поставщиков, другие рынки, и мы готовы участвовать в минимизации этих санкций, этих ограничений", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что Россия и Китай планируют удвоить объем своей торговли в течение следующих пяти лет, достигнув $200 млрд к 2024 году по сравнению с $107 млрд в 2018 году за счет реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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