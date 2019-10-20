Силуанов заявил, что в России приняли меры для уменьшения ущерба от падения цен на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC , опубликованном в субботу.

Как отметил Силуанов, слова которого приведены на английском языке, Россию "вполне устраивает текущая стоимостью нефти". Он констатировал, что ее цена на мировых рынках может повыситься в случае "ограничений на добычу и поставки", однако, вероятно, не на продолжительное время.

Силуанов подчеркнул, что "низкие цены на нефть" могут "оказывать влияние на динамику в российской экономике". Он констатировал, что для РФ задача заключается в снижении зависимости от мировых цен на энергоносители. Как сказал первый вице-премьер, "с этой целью в бюджет заложена стоимость нефти в размере $42 за баррель".

Силуанов также отметил, что РФ "аккумулировала достаточный золотой запас". По его словам, это позволит РФ "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель. "Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы стоимость нефти была стабильной и предсказуемой", - добавил он.