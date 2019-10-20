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Минтуризма Чечни будет продвигать турпотенциал региона с авиакомпанией из ОАЭ

Совместными усилиями стороны разработают дорожную карту и создадут блог-тур для местных блогеров в Чеченскую республику и на Северный Кавказ

ШАРДЖА /ОАЭ/, 20 октября. /ТАСС/. Минтуризма Чеченской республики будет сотрудничать с авиакомпанией Air Arabia (ОАЭ) по продвижению туристического потенциала республики и всего Северного Кавказа в тех странах, куда авиакомпания выполняет полеты. Об этом сообщил ТАСС в ходе деловой миссии Северного Кавказа в ОАЭ министр туризма Чечни Муслим Байтазиев.

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"Мы договорились о том, что министерство туризма Чеченской республики и, я думаю, что коллеги из других регионов к нам присоединятся, будут взаимодействовать с авиакомпанией Air Arabia по продвижению туристического потенциала (Северного Кавказа) в тех точках, куда летает авиакомпания. Это будет дорожная карта, документ, в котором будет зафиксирован четкий разработанный план действий", - сказал Байтазиев.

По его словам, в настоящее время у Air Arabia есть инструменты по продвижению стран и регионов, в которые выполняются полеты. При этом продвижение Грозного, который появился в расписании компании в апреле 2018 года, "проводится в недостаточном объеме".

"Прямой рейс из Шарджи в Грозный - это хорошая возможность для других республик СКФО. Грозный мог бы быть точкой въезда, а дальше туристы могли бы посещать весь Северный Кавказ. На данный момент продвижения этого не существовало. Мы сейчас договорились, что составим четкую дорожную карту и договоримся о создании блог-тура для местных блогеров в Чеченскую республику и на Северный Кавказ - на наш взгляд, это даст очередной толчок для привлечения большего количества туристов из Ближнего Востока в северо-квказский регион", - пояснил министр.

Air Arabia запустила рейс из Шарджи в Грозный в апреле 2018 года, пока он остается единственным направлением авиакомпании на Северном Кавказе. Авиакомпания создана в 2003 году, на данный момент осуществляет перелеты более чем в 40 стран мира. Основной аэропорт авиакомпании находится в Шардже.

Теги
РоссияСеверный КавказЧечня
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