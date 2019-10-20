Встреча МВФ и Всемирного банка прошла под знаком неопределенности

ВАШИНГТОН, 20 октября. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева/. Ежегодная встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка, проходившая 14-20 октября, завершилась в Вашингтоне. Ее участники констатировали снижение прогноза темпов роста мировой экономики до 3% и весьма неопределенную надежду на его восстановление в 2020 году. Главными рисками для мирового роста была названы давние проблемы - торговые войны, политическая неопределенность, быстрый рост задолженности.

По его словам, G20, МВФ и Всемирный банк должны выработать новые меры по стимулированию экономики. "В 2014 году в Сиднее мы принимали решение о том, как нам добиться увеличения динамики на пятилетний период плюс 2%. Это не работает. Говорили о том, как нам бороться с долгами, особенно в странах с развивающимися экономиками, а сейчас получается и с развитыми. Тоже не работает. Нам нужно сейчас все наши практики и рекомендации обновлять, чтобы адаптировать их к существующим условиям", - сказал первый вице-премьер РФ.

В условиях неопределенности и падения темпов мирового роста необходимо выстраивать новую повестку, рассказал журналистам глава российской делегации первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Нам необходимо пересматривать те решения, которые ранее были приняты на "Большой двадцатке". Институт ВТО как организация, которая была создана для того, чтобы обеспечить равные условия для торговли, не работает, плохо работает", - сказал он.

Урегулирование торговых споров между США и Китаем касается не только пошлин, но и затрагивает также вопрос предсказуемости в мировой торговле, заявила Георгиева на итоговой пресс-конференции, посвященной ежегодному заседанию Совета управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. По ее словам, прогресс в переговорах между США и Китаем о пошлинах есть, но важно то, сможет ли мировое сообщество достичь предсказуемости в торговле в будущем. Для этого, по мнению главы МВФ, нужно рассмотреть другие причины отсутствия большего прогресса в торговле, не ограничиваясь только вопросом противостояния США и Китая, так как урегулирование торговых споров и решение по Brexit поможет снизить неопределенность.

МВФК в итоговом коммюнике признал необходимость устранения торговой напряженности и поддержки реформы Всемирной торговой организации для улучшения ее функционирования. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, главный вклад в снижение темпов роста мировой экономики внесли именно торговые споры. Рост объемов мировой торговли в первом полугодии 2019 года составил всего 1%, что стало самым слабым показателем с 2012 года.

МВФ в своем докладе, опубликованном накануне встречи, спрогнозировал темпы роста мировой экономики на уровне 3% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. В апреле МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, начиная свою первую пресс-конференцию в качестве главы фонда, отметила, что эпиграфом к докладу "Перспективы развития мировой экономики" могла бы стать цитата из стихотворения Александра Пушкина "дохнул осенний хлад - дорога промерзает".

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) в итоговом коммюнике отметил, что с апреля темпы роста мировой экономики продолжают ухудшаться. "Прогнозируется, что рост в следующем году ускорится, но прогноз весьма неопределенный и подвержен высоким рискам снижения", - говорится в документе. К ним относятся торговая напряженность, политическая неопределенность и геополитические риски на фоне ограниченного политического пространства, высокого и растущего уровня задолженности и повышенной финансовой уязвимости.

По его словам, России в этих условиях важно сконцентрироваться на собственной повестке. "Нам нужно свою собственную повестку проводить. Понятно, что динамика мировой экономики негативная. Нам нужно идти в противовес. Не ждать, пока мировая экономика упадет, а все-таки наши темпы роста повышать до 3%, как это у нас было и запланировано", - резюмировал он.

По словам Силуанова, на традиционной встрече с американскими инвесторами, которая прошла в ходе его визита в Вашингтон, те не активно интересовались ситуацией с антироссийскими санкциями. "Санкции уже не интересны, санкции уже в печенках сидят. Спрашивали про то, какие меры по стимулированию экономики будут в России. Спрашивали про взаимодействие бюджетной и денежно-кредитной политики", - рассказал журналистам первый вице-премьер РФ.

По его словам, инвесторы также интересовались, почему у России такие скромные планы по приватизации на ближайшие три года. В ответ на это Силуанов сообщил о том, что в ближайшее время поручит Минэкономразвития разработать "более амбициозный план". Он пояснил, что приватизация в России нужна не для повышения доходов бюджета, а для того, чтобы снизить долю государства в экономике. "У нас есть сейчас возможности привлечения ресурсов, мы не испытываем никаких проблем для финансирования дефицита бюджета, поэтому приватизация рассматривается исключительно как структурная мера", - сказал первый вице-премьер.

Новый раунд переговоров по квотам

Международный валютно-финансовый комитет на заседании в ходе встречи принял решение о переходе к 16-му пересмотру квот, который завершится не позднее декабря 2023 года. Основой процесса станет пересмотр страновой квоты, которая должна отражать реальное место стран в мировой экономике. Предыдущий 15-й пересмотр квот, начатый в 2015 году, закончился с нулевым результатом.

По словам российского замминистра финансов Сергея Сторчака, самое большое недовольство на встречах, посвященных вопросу перераспределения квот, проявляли Индия, Китай и Бразилия. Эти три страны в первую очередь заинтересованы в том, чтобы изменились их доли в капитале, а также количество голосов, которыми они располагают.

Действующая формула распределения квот дает больше веса малым открытым западноевропейским экономикам, так как решающим показателем в ней является объем экспортно-импортных операций. Такое распределение сложилось исторически, однако в современных условиях привело в тому, что формирующиеся рынки и большое число развивающихся стран не могут подогнать размеры своих квот к реальному положению в глобальной экономике.

В 1990 году на долю развивающихся рынков приходилось 40% глобального ВВП, а уже в 2030 году они займут долю минимум в 60%, при том, что перераспределение квот внутри Фонда остается прямо противоположное.

МВФК также принял решение о сохранении нынешнего пакета ресурсов МВФ и продлении двусторонних соглашений о займах, достигнутых в 2016 году, еще на один год. Одновременно будет рассматриваться вопрос об удвоении новых соглашений о займах (NAB, New Arrangements to Borrow) и о дальнейшем раунде двусторонних заимствований после 2020 года.

Достижение твердых договоренностей об удвоении NAB и сохранении кредитных линий фонда, по мнению Сторчака, потребует определенных усилий от главы МВФ Кристалины Георгиевой. В первую очередь для того, чтобы США реально приняли обязательства по удвоению.

Объем задолженности заемщиков перед фондом составляет $220 млрд, что означает, что капитала фонда пока достаточно для финансирования объемов своих операций. Однако риски накопления проблемных кредитов огромны, что требует от МВФ иметь в запасах ресурсы для экстренной помощи.

Цифровые налоги и криптоактивы

По словам Сторчака, заседание финансовой G20 в рамках осенней встречи прошло "своеобразно". "Японцы (Япония в 2019 году председательствует в G20 - прим. ТАСС) сделали его в формате, когда сложные вопросы, такие как долговая устойчивость развивающихся стран, страновые платформы, связанные с помощью развития, - это все достаточно бегло обсуждалось на встрече заместителей министров финансов. Министры уже это не обсуждали, им представили краткий обзор, и все на этом", - рассказал журналистам Сторчак. Министры на заседании кратко обсудили глобальную экономику в контексте оценок G20, а второй день посвятили двум практическим темам - налогообложению цифровых компаний и вопросам регулирования криптоактивов.

Финансовая G20 договорилась подготовить свои предложения по налогообложению цифровых компаний до конца 2020 года. Первые результаты могут быть представлены уже в апреле 2020 года, на весенней встрече МВФ и Всемирного банка. Лидирующую роль в подготовке базы возможных решений взяла на себя Организация экономического сотрудничества и развития при участии ФАТФ.

После того, как комплексное предложение будет сформировано к концу 2020 года, участники финансовой G20 должны будут оценить его с точки зрения национальных интересов и законодательства собственных юрисдикций и только после этого запускать процесс внедрения рекомендаций, а также провести обсуждение предложений с цифровыми компаниями.

Дискуссия по криптоактивам, или stable coins, велась участниками финансовой G20 в разрезе рисков, связанных с расширением использования этого актива. "Исходя из понимания рисков, а их видят в основном с точки зрения массового потребления, надо запускать процесс регулирования этого рынка", - рассказал Сторчак.

При этом пока разговора о том, что регулирование stable coins будет наднациональным, нет. "Речь идет о том, чтобы в национальных юрисдикциях создавали свои собственные механизмы, обменивались информацией о проделанной работе и успехах и неуспехах. Но при этом смотрели, нет ли регулятивного арбитража. Как только начнутся признаки поиска цифровыми компаниями лучших юрисдикций, начнется работа по выходу на глобальное решение по регулированию криптоактивов", - объяснил замминистра финансов РФ.

Банк БРИКС готов к сотрудничеству

По итогам встречи министров финансов и глав Центральных банков стран БРИКС в Вашингтоне стало известно о том, что страны БРИКС после саммита в Бразилии могут инициировать процедуру отбора новых акционеров Нового банка развития (НБР). Ожидается, что лидеры по итогам дискуссии на саммите окончательно зажгут зеленый свет для начала работы по присоединению к банку новых членов. XI саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) пройдет 13-14 ноября в городе Бразилиа.

Как пояснил Сторчак, особенностью процедуры будет то, что в список кандидатов нельзя будет попасть по заявке. Страны-акционеры должны будет приглашать новых участников сами. Определенный перечень стран уже есть, но не публичный.

После саммита в Бразилии, по его словам, состоятся непубличные консультации стран со своими кандидатами.