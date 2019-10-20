Новак сообщил, что Россия не получила от Украины извещение об отказе от газовых исков

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Россия не получала от украинской стороны уведомлений о готовности отказаться или об отказе от исков для того, чтобы закончить контракт на транзит газа, сообщил журналистам в Белграде министр энергетики России Александр Новак.

"Нет, официальных уведомлений никаких не было, это наше предложение, которое мы озвучили украинской стороне, ждем от них <...> изучения этого вопроса и оценки нашего предложения, потому что мы считаем, что это действительно основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года", - сказал Новак, отвечая на вопрос, получала ли Россия уведомления от Украины.

"С тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине. Здесь важно, чтобы были урегулированы все спорные вопросы, иначе будет достаточно сложно и трудно взаимодействовать", - добавил Новак.